El PSOE exigeix ​​més diners per lluitar contra el càncer i garantir l'accessibilitat als tractaments

El PSOE es proposa assegurar l'accessibilitat de tots als tractaments contra el càncer









El PSOE ha exigit que la lluita contra el càncer i la investigació i avaluació de l'eficàcia dels tractaments disposin de "finançament suficient" i es duguin a terme amb "transparència", així com el "abaratiment dels preus" dels mateixos per "assegurar la seva accessibilitat actual i futura".

"Cal accelerar i assegurar l'accés en condicions d'igualtat als diferents programes de cribratge de càncer inclosos en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, i un accés efectiu de totes les persones amb càncer als tractaments efectius, també a els innovadors. Accés en condicions d'igualtat efectiva a totes les persones, independentment de la seva situació social i econòmica", manifesta el partit en un comunicat amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer, que es commemora aquest diumenge.

Els socialistes reclamen a més que es faciliti la cura de les persones amb càncer "en les seves diferents necessitats, inclòs el dret a l'assistència de qualitat ia unes cures pal·liatives integrals" i subratllen la importància de la formació dels professionals sanitaris i la seva "bioseguretat" , especialment en aquells casos en què "manegen substàncies potencialment tòxiques".

En aquest sentit, expressen la seva "preocupació" pels treballadors que entren en contacte amb "substàncies conegudes des de fa anys per la seva carcinogènesi, com l'amiant", cosa que pot posar en risc la seva "bioseguretat", segons indiquen.

El partit assegura que "tothom ha de sentir-se orgullosos dels èxits aconseguits" en la lluita contra el càncer i demana "seguir treballant en l'objectiu d'evitar les morts prematures per càncer ia eliminar qualsevol desigualtat en l'accés".

"Des de les nostres diferents àrees de responsabilitat en ajuntaments, parlaments, governs, i també amb la nostra participació en la societat civil, adoptem mesures per promoure hàbits saludables i evitar els riscos, com són el consum de tabac, alcohol i l'obesitat, així com la exposició laboral o ambiental a substàncies cancerígenes. I especialment el tabac, principal factor de risc de càncer ja que és responsable del 22% de totes les morts per càncer", assegura en el comunicat, en què recorda que en l'actualitat "8, 2 milions de persones al món moren de càncer cada any "i 4 milions d'elles són" morts que es produeixen de manera prematura", abans dels 69 anys.