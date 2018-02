Rivera acusa la Generalitat de robar als espanyols per pagar un cop d'Estat

Albert Rivera aquest dissabte a Salamanca





El president de Cs, Albert Rivera, ha manifestat que és "surrealista" la informació que l'anterior Govern de Catalunya financés despeses del 'Procés' amb partides del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). "Si això és cert, algú ha d'assumir responsabilitats", ha apuntat.

En la seva visita a Salamanca per participar al Campus Jove d'Hivern de Cs, Rivera ha insistit en la seva perplexitat per com ha pogut ocórrer que la Generalitat hagi "robat la cartera" al "Govern d'Espanya i el senyor Montoro i el senyor Rajoy, que controlen els comptes".

Doncs, si és així, s'ha donat la situació que "diners que l'Estat li presta a una comunitat arruïnada, sembla ser que l'estaven destinant al cop". "Els diners de l'Estat ha finançat un cop d'Estat", ha remarcat.

Prèviament a la seva intervenció, on ha parlat del projecte del seu partit per al futur d'Espanya sobre una actual legislatura que ha qualificat de "transitòria entre el vell i els nou", també han intervingut el responsable d'Economia i Ocupació, Luis Garicano, i la secretària de Joventut de Ciutadans, Melissa Rodríguez, els que han donat la benvinguda als 400 joves presents a la sala al costat de representants locals de Cs.