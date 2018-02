Aquests són els 5 treballs als quals podria aspirar Carles Puigdemont

Potser sigui perquè Carles Puigdemont, en el seu afany d'internacionalitzar el Procés hagi fet el ridícul a Europa, o perquè la publicació d' uns missatges a Toni Comín hagin revelat que se sent com un empestat fins per als seus, o perquè acaba de llogar una mansió a Waterloo per 4.400 euros al mes, el cas és que ja hi ha qui li està buscant feina.





Davant la previsió que l'expresident seguirà fugat de la Justícia espanyola durant molt temps, la versió europea de la revista en línia 'Politico' li ha proposat alguns treballs als quals podria aspirar.





Aquestes són les cinc opcions:





Corresponsal a l'estranger





'Politico' recorda que Puigdemont es va dedicar al periodisme. Així ho va recordar en denunciar a Telecinco - "sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits" -. Una corresponsalia a Brussel·les li vindria molt bé.





Per això li recomanen desempolsar el seu vell quadern i dedicar-se a sobre assumptes de la UE per als mitjans de comunicació catalans.





"Està bé situat en els cercles catalans, encara que podria tenir una mica de problemes per aconseguir que les altes figures de Madrid li tornessin la trucada, i podria no ser el reporter més imparcial (no sempre un desavantatge en els mitjans de comunicació espanyols)" , assenyala el text.





La revista s'imagina Puigdemont cobrint els cims del Consell Europeu i assistint a les sessions informatives de premsa ofertes per Mariano Rajoy.





També li recomana que ni se li acudeixi anar a cap reunió informativa a l'ambaixada d'Espanya, ja que seria arrestat.





polític flamenc





La New Flemish Alliance (N-VA), el partit nacionalista flamenc, ha acollit a Puigdemont des del principi amb els braços oberts.





'Politico' proposa que si tanta simpatia sent els nacionalistes flamencs pel Procés i per Puigdemont, ara que no pot tornar a Espanya, es faci polític del N-VA.





A més, ja que si se sent capacitat per governar Catalunya per Skype des de Brussel·les, també podria governar una ciutat o província des de qualsevol lloc (excepte Espanya).





guardabosques





'Politico' destaca que després d'estar desaparegut uns dies després d'aterrar a Bèlgica, es va dedicar concedir entrevistes en entorns naturals.





La revista fa referència a l'entrevista del 23 de novembre a 'Le Soir' al Arboretum de Tervuren, un bosc proper a Brussel·les.





Com a recompensa a la publicitat donada al lloc potser podrien tornar-li el favor i oferir-li un lloc per mantenir i vigilar el lloc.





Regentar un lloc de patates fregides





'Politico' proposa que la millor manera que Puigdemont "abraci l'estil de vida belga" es obrint el seu propi lloc de patates fregides.





"Segur que no seria El Bulli, però vendre patates fregides mentre s'explica històries dels vells temps a la quasi república catalana podria ser un èxit".





guru tecnològic





Tornant a allò de poder governar per Skype, la revista digital proposa que Puigdemont seria el millor ambaixador de la tecnologia per liderar un govern a distància.





Així, podria crear una "aplicació de l'exili" que pugui funcionar amb emoticones o que li permeti Puigdemont convertir-se en holograma "com la Princesa Leia en Star Wars".





A part d'aquests cinc treballs, 'Politico' també afegeix la possibilitat que torni a Espanya "i anar a la presó".