'La llibreria' de Coixet guanya el Goya a la millor pel·lícula i 'Handia' acapara deu guardons

Isabel Coixet agraeix un dels premis a la gala dels Goya (EFE)





La 32 edició de la gala dels Premis Goya ha estat protagonitzada per les reivindicacions feministes, però també per la llengua basca gràcies a 'Handia, que ha fet ressonar més de deu vegades a l'escenari les paraules' eskerrik asko '--gràcies en basc--.

Tal com s'esperava, ja des de la catifa vermella s'han vist les primeres mostres que la dona havia de ser protagonista de la nit. Diverses actrius com Marisa Paredes o Isabel Coixet han portat un vestit negre --en el cas de la directora de 'La llibreria', també una polsera amb lletres '+ dones' o una bossa amb un eslògan feminista-- i han reivindicat l'escassa presència en premis o en llocs de responsabilitat, com Leticia Dolera.

Però ha estat en l'inici de la gala quan els presentadors Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes qui han fet servir el seu particular humor per deixar clar qui eren els protagonistes de la nit. "Aquesta nit volem reivindicar el paper de la dona, és molt important per a nosaltres fer-ho i per això la presento jo", ha fet broma Sevilla.

No obstant això, durant la gala els gestos de complicitat a la dona han estat continus, especialment amb la presència del ventall vermell, que ha estat present durant la presentació d'alguns premis --Paula Ortiz i Leticia Dolera han estat les primeres a sortir amb ell, per lliurar el premi a millor direcció novell, però també Belén Rueda, qui ha cridat 'visca les dones' - o durant el discurs de la vicepresidenta de l'Acadèmia de Cinema, Nora Navas, que ha estat respost per molts ventalls onejats des de la tribuna .

A més, l'actriu Pepa Charro ha estat l'encarregada de posar veu femenina sobre l'escenari a aquestes reivindicacions, recordant dades com que dels 135 nominats d'aquesta edició, només 30 eren dones --i gairebé la meitat eren actrius-- o que de les 25 pel·lícules més cares del cinema espanyol, cap està dirigida per una dona.

Pel que fa als guardonats, ha estat una jornada en què ha triomfat la llengua basca i l'agraïment 'eskerrik asko'. Fins a deu vegades ha estat dit pels integrants de la pel·lícula 'Handia' --que representarà Espanya en els pròxims Premis Ariel-- cada vegada que han pujat a recollir un premi, sent aquesta cinta una de les triomfadores de la nit al costat de 'La Llibreria'.

Precisament, l'anglès també ha format part de la gala gràcies a aquesta pel·lícula de Coixet --l'altra triomfadora gràcies a alçar-se amb els guardons de millor pel·lícula i direcció--, especialment quan s'ha dirigit en aquesta llengua als seus dos protagonistes - -Bill Nighy i Emily Mortimer--, que s'han anat de buit.

"L'IDIOMA DEL CINEMA ÉS LA TROBADA"





Navas, en el seu discurs en substitució de la presidenta de l'Acadèmia de Cinema, Yvonne Blake --qui no ha acudit a l'estar recuperant-se de unn ictus--, ha al·ludit a aquest cinema fet aquest any en castellà, català, euskera, gallec o anglès. "Hem barrejat gèneres, ens desfem de complexos", ha defensat.

Aquesta intervenció també ha tingut una menció a l'actual situació política - "l'idioma del cinema és la trobada, perquè junts som més, en aquests temps en què resulta difícil comunicar-se de manera honesta i directa" -, una de les escasses que hi ha hagut en una gala a la qual han acudit representants tant del Govern com dels partits polítics.

De fet, els líders de PSOE, Podem i IU, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i Alberto Garzón, han posat a la catifa vermella de la 32 edició dels Premis Goya amb el ventall vermell que reivindica # MÁSMUJERES, mentre que el ministre d'Educació , Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, així com president de Ciutadans, Albert Rivera, s'han abstingut de posar amb aquest complement.

UN LLARGA GALA DE MÉS DE TRES HORES





Pel que fa a la gala, tot i l'anunci d'intencions que havien fet els presentadors els dies previs ja els advertiments al principi de la celebració - "aquí aneu a estar sol un minut", feia broma Joaquín Reyes en el monòleg inicial--, finalment ha tingut una durada més enllà de les tres hores.

Al llarg d'aquesta nit s'han projectat alguns vídeos humorístics --amb especial menció al de l'actor Karra Elejalde amb uns agraïments 'eterns' -, hi ha hagut 'cameos' aplaudits com el de Brays Efe encarnant al seu popular personatge 'Paquita Sales 'per lliurar el Goya a millor actriu revelació o el de Marlango per presentar el Goya a millor música original amb música en directe.

Un dels moments més emotius de la gala ha estat el 'In memoriam' on han passat per una pantalla algunes de les cares del cinema espanyol morts aquest any, com Pepe Salcedo, Terele Pávez, Federico Luppi, Chiquito de la Calçada i, el més aplaudit, el creador d'efectes especials Reis Abats, que a més estava nominat dues vegades al Goya a millors efectes especials pels seus treballs en 'Or' i 'En terra hostil', que finalment no va aconseguir.

"I EL GUANYADOR DEL GOYA ÉS ..."





Aquest és el llistat complet dels guanyadors dels Premis Goya 2018 que s'han lliurat aquest dissabte 3 de febrer al Madrid Marriott Auditorium Hotel:

MILLOR PEL·LÍCULA: 'La llibreria', d'Isabel Coixet.

MILLOR DIRECCIÓ: Isabel Coixet, per 'La llibreria'.

MILLOR DIRECCIÓ NOVELL: Carla Simón, per 'Estiu 1993'.

MILLOR GUIÓ ORIGINAL: Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Jon Garaño i José Mari Goenaga, per 'Handia'.

MILLOR GUIÓ ADAPTAT: Isabel Coixet, per 'La llibreria'.

MILLOR MÚSICA ORIGINAL: Pascal Gaigne, per 'Handia'.

MILLOR CANÇÓ ORIGINAL: 'Leiva' amb 'L'anomenada', per 'La llamada'.

MILLOR ACTOR PROTAGONISTA: Javier Gutiérrez, per 'L'autor'.

MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA: Nathalie Poza, per 'No sé dir adéu'.

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT: David Verdaguer, per 'Estiu 1993'.

MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT: Baladre Calvo, per 'L'autor'.

MILLOR ACTOR REVELACIÓ: Eneko Sagardoy ( 'Handia').

MILLOR ACTRIU REVELACIÓ: Bruna Cusí, per 'Estiu 1993'.

MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ: Ander Sistiaga, per 'Handia'.

MILLOR DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA: Javier Agirre Erauso, per 'Handia'.

MILLOR MUNTATGE: Laurent Dufreche i Raúl López, per 'Handia'.

MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Mikel Serrano, per 'Handia'.

MILLOR DISSENY DE VESTUARI: Saioa Lara, per 'Handia'.

MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA: Ainhoa Eskisabel, Olga Creu i Gorka Aguirre, per 'Handia'.

MILLOR SO: Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez i Nicolas de Poulpiquet, per 'Verónica'.

MILLORS EFECTES ESPECIALS: Jon Serrano i David Heras, per 'Handia'.

MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ: 'Tadeo Jones 2. El secret del Rei Mides'.

MILLOR PEL·LÍCULA DOCUMENTAL: 'Molts fills, un mico i un castell', de Gustavo Salmerón.

MILLOR PEL·LÍCULA IBEROAMERICANA: 'Una dona fantàstica', de Sebastián Lelio (Xile).

MILLOR PEL·LÍCULA EUROPEA: 'The Square', de Ruben Östlund.

MILLOR CURTMETRATGE DE FICCIÓ: 'Mare', de Rodrigo Sorogoyen.

MILLOR CURTMETRATGE DOCUMENTAL: 'Els desheretats', de Laura Ferrés.

MILLOR CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ: 'Woody & Woody', de Jaume Carrió.

GOYA D'HONOR: Marisa Paredes.