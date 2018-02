Les diputacions preocupen al PP de cara a les eleccions locals de 2019

Albert Rivera i Mariano Rajoy a la Moncloa (Luis Sevillano - El País)





La direcció del PP va encarregar, a principis de gener, enquestes electorals en tots els territoris per conèixer les fortaleses i debilitats del partit de cara als desafiaments electorals immediats: les municipals i autonòmiques de 2019.

Així, segons relata el diari digital 'El Confidencial Digital', al PP temen que el partit d'Albert Rivera aconseguirà resultats molt millors que el 2015. Això li permetrà entrar a formar part de governs autonòmics i entrar amb força en nombrosos ajuntaments. Segons aquestes dades, els populars amb prou feines poden aspirar a recuperar el govern a Castella-la Manxa, i sempre pactant amb Ciutadans, partit que aconseguiria representació parlamentària; i mantenir la presidència a Castella i Lleó ia Múrcia, però també amb el suport de la formació taronja.

També en l'àmbit municipal els populars necessitaran posar-se d'acord amb Ciutadans per recuperar ciutats importants com Madrid, Sevilla i Cadis. No obstant això, l'avanç de la formació taronja a València i La Corunya allunya el PP d'aquestes alcaldies i, el que més preocupa a la seu de Gènova, perdre el poder en algunes diputacions clau.

Després de les eleccions municipals de 2015, el Partit Popular va assolir la presidència de 15 diputacions: Orense, Lleó, Zamora, Salamanca, Palència, Valladolid, Àvila, Segòvia, Burgos, Guadalajara, Conca, Castelló, Alacant, Almeria i Màlaga, encara que va quedar per sota del PSOE al repartiment d'aquestes institucions. Però, tot i que el bipartidisme seguirà molt present en les diputacions, l'avanç de Ciutadans minvarà el nombre de diputats provincials del PP i això provocarà que, en perdre la majoria, el PSOE tingui a l'abast més presidències.

Per la seva banda, els socialistes van aconseguir 17 presidències provincials: La Corunya, Lugo, Pontevedra, Osca, Saragossa, Sòria, València, Càceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Huelva, Sevilla, Cadis, Còrdova, Jaén i Granada.

'El Confidencial Digital' assegura que els populars tenen por de perdre algunes diputacions de les dues Castelles causa de la "estratègia de la compensació" que aplica Ciutadans: "Si aconseguim un pacte autonòmic amb ells, poden intentar aliances amb els socialistes a les diputacions, per portar ells la veu cantant en les negociacions de les províncies amb els executius regionals". Amb aquesta previsió, les diputacions que estarien en major perill serien les de Cuenca, Lleó i Zamora.

A la Comunitat Valenciana, on el PP espera els pitjors resultats de la seva història a la regió, es donen també per perdudes les diputacions d'Alacant i Castelló. Finalment, a Gènova també dubten sobre les presidències provincials d'Orense i Almeria.

CIUTADANS VOL SUPRIMIR LES DIPUTACIONS

La posició de Ciutadans després de les municipals serà de vital importància per conèixer les futures presidències de les diputacions. Alts càrrecs de la formació taronja, consultats per 'El Confidencial Digital' asseguren: "estem disposats a governar comunitats autònomes i ajuntaments, tant sols com en coalició, però no ens hem plantejat què fer a les diputacions".

Ara bé, els d'Albert Rivera sempre han defensat la supressió d'aquests organismes provincials, tot i comptar amb representants a les diputacions des de les eleccions de 2015. Els dirigents de Ciutadans consultats es reafirmen en aquesta postura i segueixen pensant que són institucions que dupliquen competències: "de cada 10 euros que s'inverteixen en les diputacions, 6 van dedicades al seu manteniment, i els 4 restants a donar servei als pobles de la província".