La UE autoritza aquest dimarts l'OPA d'ACS sobre Abertis

Florentino Pérez presideix la Junta d'Accionistes d'ACS





ACS rebrà aquest dimarts, 6 de febrer, autorització de la Direcció de Competència de la UE a l'OPA que la seva filial Hochtief ha llançat sobre Abertis, una operació valorada en 18.600 milions d'euros que competeix amb l'anteriorment plantejada per la italiana Atlantia per 16.341 milions.

El mercat espera que el 'vistiplau' de la UE marqui l'autorització de l'operació també per part del supervisor del mercat espanyol, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, es donaria el tret de sortida a la 'batalla' per Abertis, atès que s'obriria el termini perquè els accionistes de la companyia es manifestessin davant les dues opes.

No obstant això, també s'obre la porta al fet que Atlantia i ACS puguin plantegen millores en les seves respectives ofertes. La companyia italiana ja ha avançat la seva intenció de realitzar canvis en la seva proposta i, de fet, té convocada una junta d'accionistes el 21 de febrer per analitzar-los.

L'actual cotització d'Abertis, en nivells màxims històrics, imprimeix pressió en aquest sentit. El grup va concloure la sessió de Borsa d'aquest divendres a 19,60 euros per acció, preu un 4,4% per sobre del que ofereix ACS (18,76 euros per acció), i un 18,7% superior al proposat per Atlantia (16,50 euros per títol).

A més, la companyia d'autopistes i satèl·lits acumula una revaloració del 23,6% des que a l'abril de 2017 Atlantia reconegués el seu interès per l'empresa. Aquest interès es va traduir en la presentació de la seva OPA al juny, davant la qual ACS va respondre amb la seva proposta competidora a l'octubre.

L'objectiu dels grups és similar, integrar Abertis per conformar un dels més grans grups d'infraestructures del món, que en el cas d'ACS combinaria construcció i explotació.

HISPASAT I EL RECURS CONTRA ATLANTIA





No obstant això, una vegada que ACS rebi el 'vistiplau' per a la seva OPA, les dues ofertes quedaran encara pendents d'altres dos aspectes.

D'una banda, cap de les dues ofertes ha aconseguit autorització del Govern pel que fa a Hispasat, l'operador de satèl·lits que Abertis controla i sobre el qual negocia la seva eventual venda a REE.

A més, el Govern encara no ha descartat oficialment que vagi a portar als tribunals el rebuig de la CNMV al seu requeriment d'anul·lar l'autorització donada a l'octubre a l'OPA d'Atlantia pel fet que llavors no hagués sol·licitat autorització a l'Executiu.