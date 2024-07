Caos a aeroports, bancs, empreses, hospitals i mitjans que pateixen l'apagada cibernètica mundial

Dos s nens observen avion compania shenzhen / Foto: Arxiu Europapress

Segons ha informat AENA, les aerolínies i aeroports d'altres gestors internacionals també estan intentant recuperar els seus sistemes a causa d'aquest error d'actualització informàtic.

Una fallada a nivell global a Microsoft també ha afectat empreses de tot el món, inclosos els aeroports espanyols, que pateixen retards i en alguns casos han de facturar manualment.

Les afectacions per la incidència inclouen serveis bancaris, hospitals, agències de comunicació i mitjans de comunicació a nivell mundial.

L'ORIGEN DEL PROBLEMA INFORMÀTIC

La IA darrere de la ciberseguretat ha fallat per una actualització del sistema/ Foto: Arxiu Europapress

L'origen de la incidència és una fallada a l'empresa de ciberseguretat Crowdstrike, que hauria impactat a Microsoft. Totes dues tecnològiques asseguren que estan tractant de resoldre el problema com més aviat millor.

La plataforma de ciberseguretat CrowdStrike ha patit una caiguda general, i ha causat problemes de TI (Tecnologia de la Informació) en serveis i productes informàtics de múltiples sectors econòmics: aeroports, bancs, grans empreses i hospitals



CrowdStrike Falcon és una plataforma de ciberseguretat basada en el núvol que proporciona protecció avançada per a sistemes informàtics. És a dir, és un sistema que proporciona seguretat davant de ciberatacs de gran abast. El sistema està dissenyat per prevenir, detectar i respondre a amenaces cibernètiques en temps real i la fan servir bona part de les organitzacions més importants del món, ia més és el sistema de seguretat que utilitza Microsoft. Atès que multitud d'empreses de tot el món funcionen amb el sistema operatiu de Microsoft, en aquests moments es troben en situació de ' pantalla blava, és a dir, no poden operar.

EMPRESES DE TOT EL MÓN TREBALLEN A MIG GAS

Seu del Banc d'Espanya a Madrid/ Foto: Arxiu Europapress

Pel que sembla, CrowdStrike està “caiguda” a nivell mundial, cosa que ha provocat una mena de causant una apagada cibernètica global. Es creu que la incidència és deguda a l' actualització d'un antivirus.

Moltes empreses i organitzacions depenen dels seus serveis per mantenir la seguretat dels seus sistemes i dades i ara mateix estan al descobert. Alguns serveis informàtics d'ús massiu com Windows estan vinculats al bon funcionament d'aquesta plataforma, així que mentre no es resolgui la incidència ni tan sols arrenquen perquè estan desprotegits davant de possibles atacs que es puguin produir en aquests instants. Empreses de tot el món estan treballant a mig gas.

Per això no es poden utilitzar sistemes informàtics a tots els aeroports del país, i s'ha de fer tot a mà, cosa que impedeix el funcionament necessari dels serveis. Coincidint amb un divendres en període estival, el caos està assegurat , encara que la sentència se solucioni aviat.

Com a conseqüència daquest esdeveniment informàtic és probable que es puguin produir bretxes de dades i pèrdues dinformació crítica mentre duri lincident.

MÀXIMA ATENCIÓ PER SOLUCIONAR LES INCIDÈNCIES ALS HOSPITALS

Losos hospitals són dels centres afectats per la incidència. Foto: Arxiu EuropaPress

Marc Realp, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, ha assegurat en declaracions a RAC1 que l'afectació és global, fent especial èmfasi als hospitals.

Segons l'expert, la incidència pot afectar el sistema de radioteràpia d'hospitals com el de Bellvitge, i el telèfon 061 tampoc no funciona.

Davant d'aquesta problemàtica, Realp demana que qui tingui una emergència mèdica truqui directament al 112, remarcant que ho faci només la gent que realment ho necessiti, per evitar la saturació de la línia.

Tot i que també ha caigut els serveis d'emergències, com ara el 061 o el 112 en el cas de Catalunya.

PROBLEMES DE PAGAMENT AMB LES TARGETA VISA I REPSOL

La caiguda de sistemes lligats a Windows (Microsoft) per problemes amb la plataforma de ciberseguretat CrowdStrike ha provocat també alteracions en els sistemes de pagaments bancaris com ara transferències i targetes.

Així mateix, la plataforma DownDetector indica problemes amb Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Azure (servei de núvol) o Amazon Web Services, entre d'altres. També es donen incidències en sistemes de pagament de Visa o Repsol, així com les transmissions televisives, com la de Sky News.