Una cala de Tossa de Mar, tercera en un rànquing de les 10 millors platges d'Espanya | Europa Press

La cala Pola, al terme municipal de Tossa de Mar (Girona), ha aconseguit situar-se en la tercera posició del rànquing de les 10 millors platges i cales d'Espanya de 2024, segons la selecció realitzada per eBooking.com.

Un cop les vacances d'agost han donat el tret de sortida amb aquest primer cap de setmana d'agost, eBooking.com ha seleccionat les millors platges i cales per viatjar aquest estiu, entre els més de 8.000 quilòmetres de costa d'Espanya.

La plataforma recorda que l'estiu vinent les zones de platja costaran de mitjana un 7,3% més que el 2023. Així, de mitjana allotjar-se una nit en un destí costaner costarà 195 euros/nit aquest 2024. A més, l'empresa fa èmfasi en que l'estalvi pot ser de fins al 30% si es reserva amb antelació.

Per tant, la primera posició és per a la platja Corralejo, a Fuerteventura, on el viatger podrà gaudir d'una gran extensió de sorra blanca i aigües clares. A més, és perfecta per als que vulguin aprendre a fer surf gràcies al seu onatge moderat.

A continuació, la cala Turqueta (Menorca) és considerada una de les més boniques de l'illa pels menorquins, mentre que la cala Pola (Catalunya) ocupa la tercera posició i es caracteritza per les sorres daurades i les aigües clares.

Per la seva banda, la platja del Papagayo, al sud de l'illa de Lanzarote, es troba dins d'un parc natural de sorra daurada que engloba tres petites cales envoltades d'altures rocoses.

Tancant el 'top 5', la platja dels Gigants, també a Lanzarote, destaca per les imponents formacions rocoses que l'envolten. A diferència de les altres platges del recopilatori, aquesta és volcànica i, per això, de sorra negra.

Pel que fa a la resta de platges, eBooking selecciona la de Ses Illetes (Formentera), amb un arenal estret i llarg i de sorra blanca; la caló des Moro (Mallorca), que s'ha convertit en una de les estampes més instagramejades de tota l'illa precisament per la seva bellesa; i la platja de Rodas (Galícia), ubicada en un dels 16 Parcs Nacionals d'Espanya.

Als dos darrers llocs, la platja del Silencio O Gaviero (Astúries), a 12 quilòmetres de Cudillero, és un espai de sorra platejada envoltat d'altures rocoses; mentre que la platja dels Mortos (Almeria), que tanca el rànquing d'eBooking.com, és de difícil accés, sent un dels paisatges naturals més bonics de la ciutat almerienca.