El TC rep 200 recursos a l’any per la lentitud del sistema judicial

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebut una mitjana de 200 recursos anuals degut a la lentitud del sistema judicial a Espanya. Entre 2021 i 2023, es van presentar unes 600 peticions d’empara motivades pels retards en els procediments judicials, cosa que reflecteix una tendència creixent en els darrers anys. De fet, en la darrera dècada, el nombre de recursos ha augmentat un 40%. El 2013 es van registrar 77 recursos, mentre que el 2023 la xifra va ascendir a 191. Específicament, el 2022 hi va haver 212 recursos d’empara, i el 2021, 178.

Un cas recent il·lustra aquesta problemàtica. Un grup d’empresaris acusats de prostitució amb menors ha estat esperant judici durant 10 anys, cosa que ha resultat en una reducció de les condemnes a causa de les dilacions indegudes. Aquesta situació no és aïllada, ja que a Andalusia els jutjats de lo social estan assenyalant judicis per dates tan llunyanes com 2027, evidenciant el col·lapse del sistema judicial, especialment en llocs com Sevilla.

L’article 24.2 de la Constitució Espanyola estableix el dret a un procés públic sense dilacions indegudes, però malgrat això, el Tribunal Constitucional ha dictat sentències en què conclou que els defectes estructurals i l’excessiva càrrega de treball no són justificacions suficients per evitar la declaració de vulneració d’aquest dret.

El problema ha arribat també a l’àmbit internacional. Un ciutadà espanyol va presentar una demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per un judici programat a més de tres anys vista, sol·licitant 20.000 euros d’indemnització a l’Estat. El seu recurs d’empara havia estat prèviament desestimat pel Tribunal Constitucional, al·legant que no existia vulneració de drets fonamentals.