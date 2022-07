La plataforma de veïns del Parc de la Mobba se senten enganyats pel consistori badaloní/@EP.

En un comunicat la plataforma de veïns Parc de la Mobba ha posat de manifest el que ells han batejat com un intent actiu de "politització de la plataforma Salvem la Mobba". L'entitat afirma entre altres coses que aquesta acció ha quedat en evidencia després de les quatre reunions mantingudes amb l'Ajuntament de Badalona, expressant davant això "la seva indignació cap a la situació de l'entorn de l'antiga fàbrica, que fa 12 anys sota la seva denúncia per a ser enderrocada".



En aquest sentit, els veïns assenyalen una sèrie de membres del grup veïnal, que han assistit com a representants en les diverses reunions, i dels quals es critica un alt grau de vincle polític cap a les principals institucions. D'entre aquests es fa esment "a Jordi Ballesteros, president d'Òmnium Cultural a Badalona, exregidor per CiU i titular de diverses regidories a la ciutat de Badalona en el passat i es menciona a Josep Duran, que va formar part de les llistes d'ERC-Avancem a les eleccions per l'alcaldia de Badalona el 2015 i que també va ser regidor pel PSC-PSOE i també titular de diverses regidories".



Per ells això " ha suposat una "posició de força" en la seva presència a les taules rodones celebrades, on el grup a favor del manteniment de la fàbrica va presentar un contenciós legal per a evitar el seu enderrocament". De fet, com assegura la plataforma Parc de la Mobba, "l'entitat denunciada va deixar clar que no retiraria el procediment legal si no s'accedia a la proposta d'enderrocar l'edifici baix i titllat de fal·làcia".



En aquest sentit, "volen posar de manifest que l'Ajuntament no hauria d'acceptar aquest tipus d'amenaces i que no hauria d'haver permès que el "mal anomenat", però molt ben "venut", diàleg sobre la Mobba se celebrés en aquestes circumstàncies". Pels veïns això demostra "que tot ha estat un pur teatre". L'Ajuntament ha permès "endarrerir la decisió i guanyar temps descaradament a Salvem la Mobba per seguir amb la seva estratègia legal".



Tal com ha afirmat l'entitat, aquesta situació de politització ha estat "sistemàticament ignorada pel govern actual, la majoria de partits polítics i l'AAVV del Centre". El comunicat critica que "aquestes persones hagin tingut una responsabilitat política directa en les decisions de ciutat en el passat, posseint un coneixement ampli de la política i procediments administratius municipals, connexions més que evidents amb els poders fàctics de la ciutat, connexions profundes amb agrupacions municipals i (alguns) elevats coneixements de dret i legalitat".



Fins ara la Plataforma Parc de la Mobba ha estat "representada en les reunions per diversos veïns que són persones anònimes. Ciutadans que viuen en l'entorn de la Mobba que coneixen la realitat de l'entorn de la Mobba. Residents que convivien amb aquesta realitat i que, tot i tenir diferents punts de vista i ideologies, coincideixen en una idea. La Mobba s'ha d'enderrocar i l'espai que ocupa així com el seu entorn, s'han de pacificar i urbanitzar d'acord amb el que es mereix una ciutat del S.XXI".



Es reafirmen en el seu comunicat que "no som polítics, alguns no són nascuts a Badalona (una cosa que segons Salvem la Mobba incapacita per poder decidir com ha de ser la ciutat i que denota cert to xenòfob per part seva), no tenim connexions d'alt nivell a la ciutat i no som arquitectes".



I denuncien per això que "cap dels membres de Salvem la Mobba i que han assistit a les reunions viuen entorn de la Mobba". I per això afirmen que "seria doncs sorprenent que l'Ajuntament de Badalona tingués més en consideració l'opinió d'expolítics i exfuncionaris de la ciutat que amenacen el consistori amb accions legals i es vanaglorien d'aquest fet, que als veïns que viuen entorn de la Mobba".



Afegint que "expolítics i exfuncionaris que tenen responsabilitat directa en la situació de deixadesa que avui pateix la ciutat i que va molt més enllà de la situació de la Mobba. Expolítics i exfuncionaris que van demostrar ser incapaços de fer prosperar la ciutat i preparar-la pel s.XXI. Expolítics i exfuncionaris que clarament es mouen per un interès propi, que no és el de construir una ciutat millor sinó - i consti que això és només una opinió basada en les reunions i els comentaris que han anat realitzant – el de, possiblement, tornar a la primera línia de la política municipal".