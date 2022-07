Un dels agents de l?operatiu. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut 46 persones per presumptament vendre cocaïna al barri de Sant Roc de Badalona. 11 dels arrestats han ingressat a la presó.

A l'operatiu policial, fet el passat dia 11, hi van participar 450 agents, que van fer 27 entrades a domicilis i despatxos situats a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Calafell. En total van confiscar 5 quilos de cocaïna, 4.059 de substàncies de tall, productes per a l'adulteració i material d'embalatge, sis armes de foc curtes, un rifle, munició i 194.095 euros en efectiu. L'operació va servir també per intervenir 12 immobles i 11 vehicles, alguns de gamma alta, i per bloquejar diferents comptes bancaris.

El principal punt de venda cocaïna s'ubicava en un pis del carrer Còrdova del barri de Sant Roc de Badalona i els beneficis diaris obtinguts pujaven als 15.000 euros.

ORGANITZACIÓ CRIMINAL



Els detinguts presumptament conformaven una "organització criminal jerarquitzada i estructurada" integrada per dos grups independents: una branca facilitava la droga i l'altra, arrelada al barri, proporcionava infraestructura per vendre-la.

Hi havia 'caps' que captaven els integrants de la banda i aconseguien la cocaïna; 'cuiners' que la preparaven; un grup que la dosificava i distribuïa en cucurutxos; altres que la transportaven al punt de venda; 'venedors'; 'vigilants' que detectaven la presència policial, i encarregats de blanquejar els beneficis econòmics.

Els detinguts van fer "grans operacions" per comprar immobles, vehicles i material informàtic per valor de 757.800 euros, i utilitzaven societats pantalla o persones intermediàries per amagar la seva identitat.