Espai de la platja de gossos de Badalona, situada a la Platja dels Patins de Vela/ @Ajuntament de Badalona

Aquest 3 d’agost ha entrat en funcionament la nova platja de gossos de Badalona, ubicada durant aquesta temporada de bany a la platja dels Patins de Vela, en el tram situat darrere de la Piscina Municipal – Mireia Belmonte.

La platja té una superfície de 900 m², està delimitada per unes tanques a la sorra, i per unes boies a l’aigua. L'espai podrà ser utilitzat per tota la ciutadania i els seus gossos, de dilluns a diumenge entre les 12 i les 19 hores. Tot i així, l’accés estarà limitat a aquells animals que disposin de xip, i es recomana que no es superi l’aforament de 60 persones i 40 gossos.

Per assegurar el bon funcionament del nou servei, la platja de gossos disposarà de personal de control i informació que s’encarregarà de supervisar el bon funcionament de la instal·lació i de resoldre els dubtes dels usuaris. L'espai, recorda el consistori, es regeix per les mateixes normes que la resta de la platja i, per tant, és imprescindible seguir les recomanacions del servei de socorrisme i la senyalització de la platja.

Entre les tasques del personal de control, s'inclou la supervisió de l'entrada i sortida dels animals, assegurant que vagin lligats quan no estan a l'àrea delimitada; el control de l'aforament; el seguiment i comprovació del xip dels animals; i el seguiment de la neteja de l'espai, sent especialment curosos amb els elements perillosos per als animals (hams, vidres, elements tòxics, etc.). Així, diàriament es farà una neteja amb garbellat i manualment.

La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal, Rosa Trenado, ha explicat que “és una satisfacció posar en marxa per primera vegada a Badalona aquest servei i oferir durant la temporada de bany un espai on els gossos poden refrescar-se, sobretot en un any marcat per les altes temperatures. No obstant això, des del Govern ja estem treballant per introduir millores en el servei durant aquest mateix estiu i per aplicar mesures que consolidin la platja de gossos per als pròxims anys”.