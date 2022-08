Punt Lila Rambla Badalona Festa Major 2022

El "Punt Lila" que l'Ajuntament de Badalona va ubicar al passeig de la Rambla durant els passats dies 14 i 15 d'agost, coincidint amb la Festa Major va donar servei a més de 650 persones.

"El Punt Lila" és un servei que ofereix un espai segur per a la prevenció de l'assetjament, l'abús i les agressions sexuals, masclistes i LGBTIQ+fòbiques als espais públic i és una eina més per gaudir d'unes festes lliures de masclisme i LGTBIQ+fòbia.

El Servei del Punt Lila durant les nits de la Festa Major s'ha desenvolupat amb normalitat i sense incidències a destacar. Des de l'inici l'afluència al Punt Lila va ser molt elevada amb un interès pel material de sensibilització (xapes, polseres, pòsters, adhesius...) i per trobar informació per com actuar en casos que es detectin assetjaments o situacions d'abús.

La majoria de les persones que han passat pel Punt Lila han estat joves entre 14 i 20 anys, més noies que nois, però amb tendència a la paritat. També es van apropar famílies amb infants.



Actuacions en termes d'assetjament

Durant les nits del 14 i del 15 d'agost es van atendre diversos avisos per part de noies joves, de menys de 20 anys, que alertaven de "fregaments" a la zona de ball o a les cues dels lavabos. En la majoria d'ocasions es tractava d'homes sols, de més de 30 anys, que aprofitaven el ball i l'aglomeració de persones. En aquests casos les agents del Punt Lila actuaven i s'apropaven a la zona de ball per tractar d'identificar l'agressor en qüestió i fer-lo fora.

La segona tinenta d'Alcaldia i regidora de l'Àmbit d'Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030 de l'Ajuntament de Badalona, Aïda Llauradó, ha posat en valor el Servei i ha recordat que: "l'objectiu és donar seguretat i tranquil·litat a totes les persones que volen gaudir de les festes, així com cal remarcar la importància que aquests punts tenen per a la prevenció, la detecció, l'atenció i la sensibilització davant l'assetjament i situacions d'abús sexual".

Què ofereix un Punt Lila?

Aquests espais ofereixen informació pedagògica sobre les violències masclistes; un lloc segur per denunciar un fet d'assetjament i trobar suport; un espai on valorar la situació i intervenir-hi si cal, ja sigui fent de mediació entre les parts, o derivar-la si cal a Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra.

Les persones que treballen al Punt Lila estan formades per portar a terme les tasques de sensibilització, pedagogia i actuació. A més, estan coordinades amb les forces de seguretat del territori.