L'Ajuntament de Badalona impedeix l'obertura d'un centre de menors al barri del Remei @ep

L ?Ajuntament de Badalona hauria impedit l?obertura d?un centre de menors no tutelats al barri del Remei. Així ho ha informat " La Vanguardia " que també ha publicat que en comprovar que no ha existit la comunicació de l'inici d'obres per part de l'empresa Integració Social de Menors ISOM SCCL en el termini legal, l' Ajuntament ha assegurat que ha caducat la llicència i, per tant, l'obertura no és factible.

Al juliol de 2019, l'empresa Integració Social de Menors ISOM SCCL va sol·licitar una llicència d'obra major per a un canvi d'usos tal com ha explicat Tot Badalona . El canvi consistia a canviar l'ús cultural a residència per obrir un centre d'atenció a menors estrangers no tutelats on hi havia una escola bressol.

El procediment administratiu va concloure i el govern de llavors, dirigit per Xavier García Albiol , es va veure obligat a donar la llicència. Les obres es van endarrerir i ha caducat aquesta llicència per fer una obra major i l'obertura del centre de menors no tutelats no és legalment factible sense una nova llicència que té nul·les possibilitats de prosperar.