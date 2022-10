Foto: Aj. de Badalona

L’Ajuntament de Badalona ha ha posat en marxa una convocatòria per sol·licitar els ajuts destinats a les empreses dels sectors de l’oci nocturn, la restauració i el lleure de la ciutat que van veure la seva activitat cessada o afectada per les mesures i restriccions sanitàries aplicades per a fer front a la Covid-19.



Dotat amb 2 milions d’euros, l’ajut té la finalitat de pal·liar l’impacte econòmic que va provocar el cessament o restriccions de l’activitat durant la pandèmia i ajudar al manteniment dels llocs de treball.



L’Ajuntament de Badalona ha posat en funcionament el número de telèfon 664 06 32 00, en horari de 9 a 14:30 hores, per oferir informació i resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquests ajuts.