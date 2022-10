Un dels carrers del barri de la Salut. Foto: Wikipedia

El Departament de Convivència i Mediació de l’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa un projecte per detectar situacions de vulnerabilitats al barri de La Salut especialment de joves amb perfil d’exclusió social. La iniciativa s’emmarca en el programa Barris i Comunitats: motors de transformació social de la Diputació de Barcelona, que busca millorar la convivència i la cohesió social de barris on es poden donar situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de pobresa.

Des d’aquest mes d’octubre s’està fent un treball als carrers i places del barri de La Salut, contactant amb els agents i els veïns del barri, per detectar situacions de vulnerabilitat social, com les relacionades amb el consum de drogues, i reconèixer inquietuds i necessitats centrant-se, especialment, en la població més jove que queda sense alternatives socioeducatives a partir dels 16 anys.

ACTUACIÓ SOCIAL TRANSVERSAL

La intervenció social té també un abordatge transversal en la detecció de situacions que afectin els veïns i les veïnes del barri en general, com ara qüestions relacionades amb el civisme, l’ús de l’espai públic, ocupacions, convivència entre cultures diverses i derivació als recursos bàsics de la ciutat d’aquella població amb més dificultats.

D’altra banda, un altre objectiu d’aquesta iniciativa és dotar al barri de recursos i alternatives per reduir les situacions de vulnerabilitat social, apostant per un model de treball a peu de carrer amb coneixement de les necessitats més urgents i poder articular noves respostes socials i ajudar les persones i els col·lectius en risc d’exclusió.

Aquesta actuació se suma a les realitzades al llarg de l’any 2022, amb projectes de suport a 17 comunitats de veïns; activitats i esdeveniments per fomentar la convivència i la inclusió social, així com el suport al Consorci per l’Habitatge en la rehabilitació de comunitats veïnals de la zona de La Salut Alta i Sant Joan de Llefià. A més, estan previstes per als pròxims mesos diferents activitats al voltant de la plaça d’Antonio Machado de dinamització comunitària i participativa, treballant amb l’àmbit dels Serveis Socials i del Districte projectes per atendre emergències socials i reforçant el punt d’informació veïnal.