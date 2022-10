Badalona es podria quedar sense llums de Nadal | @ep

Badalona ha declarat deserta la licitació de l'enllumenat nadalenc perquè cap empresa s'ha volgut fer càrrec i el concurs, a més, ha estat impugnat per una empresa per les clàusules “desproporcionades” que s'exigeixen. La notícia és un gerro d'aigua freda per al govern municipal, que fa uns dies anunciava un augment substancial del pressupost per fer arribar l'enllumenat de Nadal a tots els barris.

El líder de l'oposició, Xavier Garcia Albiol (PP), assegura que la situació és culpa de la "gran incompetència" de l' alcalde, Rubén Guijarro, i lamenta que Badalona "es pugui quedar sense llums aquestes festes". Tot i això, des del govern municipal asseguren que hi ha temps per revertir la situació. Tot i que no detallen com, el consistori afirma que a Badalona "hi haurà llums al carrer".

Durant la reunió de la taula també es va informar, segons consta a l'acta, de la impugnació del concurs per part d'una empresa, que entenia que era "impossible" complir el contracte a les dates fixades pel consistori. A més, aquesta empresa explica que les penalitzacions previstes en cas de demora eren desproporcionades del tot.

Finalment, la mesa de contractació també ha informat d'una situació "presumptament irregular" que afectaria algun dels regidors de l' Ajuntament , encara que no en dóna més detalls. La documentació s'ha traslladat als serveis jurídics perquè ho analitzin.