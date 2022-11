El CAP Gran Sol. Foto: Aj. de Badalona

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra aquest dilluns 14 de novembre, els Centres d’Atenció Primària de Badalona, amb suport de l’Ajuntament, han organitzat al llarg de la setmana diferents activitats comunitàries amb l'objectiu de donar a conèixer la diabetis i les estratègies per millorar la prevenció i la qualitat de vida de les persones diabètiques.

A tots els CAPs hi haurà una taula informativa entre les 12 i 13 hores un dia al llarg de la setmana on s’informarà i es repartiran díptics de les campanyes Petits canvis per menjar millor, Mètode Plat BSA i la Piràmide activitat física, oferint resposta als dubtes que sorgeixin. A més, també es donarà informació sobre com els hàbits saludables per poder ajudar a prevenir la DM2.

Aquestes activitats les porten a terme l'equip de nutricionistes d'atenció primària i comunitària de Badalona, una nova figura que s’ha incorporat al llarg d’aquest any 2022 als CAPs de reforç del treball orientat a promoure l’alimentació saludable i la salut nutricional de la ciutadania.

L'horari de les propostes és:

- Dilluns 14 de novembre. CAP Nova Lloreda i CAP Martí Julià, de 12 a 13 hores.

CAP Llefià i CAP Gran Sol de 14 a 20 hores.

- Dimarts 15 de novembre: ABS Montgat-Tiana i CAP Apenins Montigalà, de 12 a 13 hores.

- Dimecres 16 de novembre: CAP Progrés-Raval i CAP Morera-Pomar de 12 a 13 hores.