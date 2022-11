Una imatge virtual del futur aspecte del centre. Foto: Aj. de Badalona

L’Hospital Municipal de Badalona, que enguany celebra els seus 90 anys d’història, s’ampliarà i es reformarà amb una inversió de 7 milions d’euros. El projecte d’ampliació i millora preveu una modernització de l’estructura del centre i suposarà, entre altres actuacions, una renovació completa de la climatització i l’ampliació i la renovació d’espais com l’Àrea Quirúrgica o els vestuaris del personal, millorant l’atenció i els serveis per als pacients i les condicions per als professionals sanitaris.

L'anunci el va fer el passat dimecres 15 de novembre l’alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, acompanyat de la regidora de Territori, Habitatge, Esports i Salut, Teresa González, i la gerent de Badalona Serveis Assistencials, en el marc dels actes que, amb el lema Fem Gran l’Hospital, se celebren per commemorar el 90è aniversari de l'equipament sanitari inaugurat el 17 de gener del 1932.

Actualment ja es troba en fase de concurs la redacció del Projecte de modernització de l’Hospital. La previsió és que al llarg de l’any vinent es concursin les obres per tal que durant l’any 2024 es faci efectiu el començament de les obres. Entre les reformes previstes, segons que ha avançat la gerenta de Badalona Serveis Assistencials (BSA), Pilar Otermin,destaca que la façana de Via Augusta s’ampliarà amb dues plantes, es renovaran els quiròfans i els espais per als procediments que requereixen sedació, les àrees d’endoscòpia i les àrees de cirurgies sense ingrés, així com també es reubicarà i millorarà l'espai del laboratori.

Guijarro va manifestar que cal "posar en valor la feina que des de fa 90 anys porta a terme l’Hospital Municipal i de manifestar el nostre agraïment a tot el personal que ho fa possible. També és el moment de continuar treballant i de donar suport al present i al futur dels serveis públics que tenen cura del benestar i de la salut dels badalonins i badalonines i per això redoblem el nostre compromís de millora de les instal·lacions i dels equipaments".