L´Ajuntament de Badalona , Endesa i Tusgsal han presentat el pla especial de transport públic que connectarà les seus de la Minicopa Endesa i la Copa del Rei amb els diferents espais d´activacions de la ciutat de Badalona a través d´una xarxa d´autobusos elèctrics durant tota la setmana. L?acord a tres parts amb el suport de l? acb facilitarà el desplaçament als punts neuràlgics del bàsquet nacional des d?avui dimecres fins al diumenge 19 de febrer.

Endesa, Ajuntament de Badalona i Tusgsal aposten per un model de transport obert i sostenible , i posen a disposició de tots els Basket Lover una llançadora d' autobusos completament elèctrics de forma gratuïta . Amb una cadència de sortida de deu minuts, el Poliesportiu Llefià i el Palau Municipal d'Esports de Badalona estaran més a prop que mai de l'aficionat per poder gaudir de les dues competicions que acollirà la localitat catalana.

L'esdeveniment ha comptat amb la presència de Rubén Guijarro , alcalde de Badalona; Anna Maria Lara , regidora de Cultura i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona; José Miguel Calleja , director general d'acb, Enric Brazis , responsable de relacions institucionals d'Endesa a Catalunya, José Antonio Parra , subdirector general de Tusgsal, Juan Antonio Morales , president del Joventut Badalona , i els jugadors del Joventut Vladimir Brodziansky i Pep Busquets.

Les línies habilitades seran la SE1, amb recorregut Gorg – Llefià – Gorg cada deu minuts des de les 08.30h fins a les 18.30h, la línia SE2, amb recorregut Gorg – Centre – Montigalà – Gorg cada deu minuts des de les 11.30h fins a les 18.30h , i una llançadora especial per a la nit de divendres amb recorregut Gorg – La Nit de la Copa – Centre – Gorg per gaudir de la Nit de la Copa que organitza l'Ajuntament al polígon de Can Ribó.