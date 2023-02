Un moment de la trobada. Foto: Aj. de Badalona

Els reptes de mobilitat més importants de Badalona, com són el futur de la C-31 i l’ampliació de l’L1 del metro fins a l'estació de Renfe de la ciutat, van ser els dos temes tractats en una reunió entre l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Marc Sanglas, i el director general d’Infraestructures de la Mobilitat, David Prat.

Segons expliquen des del govern municipal, a la reunió es va aprofundir en els plans de la Generalitat per allargar l’L1 del metro, per diferents fases, fins a l’estació de Rodalies de Badalona, situada a prop de la platja. Igualment es va abordar la creació de la comissió d’estudi al Parlament sobre el futur de la C-31, així com les possibles actuacions sobre la via per fer-la més respectuosa amb l’entorn, com la col·locació d’asfalt reductor de soroll, previst per al segon trimestre d'aquest any.

Després de la trobada, el batlle va destacar les bones sensacions, apuntant que "és imprescindible continuar avançant per millorar la mobilitat de Badalona, ja que tant el futur de l’autopista com l’ampliació del metro tenen una importància cabdal per a la ciutadania i per a la ciutat".

De la mateixa manera, Guijarro va demanar a la Generalitat "mantenir la implicació i continuar treballant per millorar la connectivitat de Badalona".