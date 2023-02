Un detall del cartell. Foto: Aj. de Badalona

Badalona ha presentat el cartell i la programació del 8 de març de 2023, el Dia Internacional de les Dones. Sota el lema Juntes som imparables, l’Ajuntament ha organitzat una sèrie d’activitats que inclou tallers, conferències, taules rodones i activitats festives, culturals i esportives.

L’epicentre de la programació tindrà lloc el dia 8 de març amb l’acte institucional que se celebrarà a partir de les 17.30 hores a la plaça de la Vila. Durant l’acte es farà la lectura d’un manifest i un concert del Cor de Dones Joves del Conservatori de Badalona, que donarà pas a la manifestació unitària organitzada per la plataforma Convocatòria manifestació unitària 8M, que anirà des de la plaça de Pompeu Fabra fins a la plaça de la Dona, al barri de Llefià.



Aïda Llauradó, segona tinent d'alcaldia, ha destacat l'aposta "per una programació que sigui inclusiva, transversal i consensuada, de manera que pugui enfortir el moviment feminista de la ciutat". A més, ha destacat que "la programació inclou també els actes organitzats per les diferents entitats feministes de Badalona perquè volem donar visibilitat a tota la tasca ciutadana, ja que, encara que és imprescindible que les institucions legislin i treballin des d’una perspectiva feminista, sense la força de la gent el moviment no hauria pogut avançar com ho ha fet".