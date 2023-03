La Fiscalia de Barcelona investiga les presumptes irregularitats de la gestió de les hores extres i dels conceptes salarials. | @EP

El Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Sicpol) ha denunciat per calúmnies el sindicat Plataforma Sindical Unitària (PSU) després que aquest assenyalés presumptes irregularitats en la gestió de les retribucions d'alguns membres de la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) en l'abonament d'hores extraordinàries i plus no realitzats o realitzats fora del marc legal.

La denúncia del sindicat PSU explica que cada mes reben tant ells com l'Ajuntament de la localitat d'un informe amb les hores extraordinàries i els plusos a través d'un informe tècnic que fa el superintendent del cos perquè validi el Govern de la Corporació.

PSU assegura que les escales de superintendent, intendent major, intendents i inspectors tenen un horari assignat de set hores de dilluns a divendres i que " mai no acudeixen a la feina en cap de setmana i festius".

"A cadascun d'aquests treballadors els consten assignades un nombre d'hores extraordinàries 'festives', que se suposa que fan en dies que estan fora del quadrant i que únicament podrien ser caps de setmana o festius, que es repeteixen periòdicament i per sistema cada mes", critiquen.

D'aquesta manera, PSU garanteix que "aconsegueixen augmentar considerablement les retribucions que perceben a les seves nòmines de manera fixa i mensual, anotant-se 24 hores extres festives cada mes ", i detallen que, a més, aquestes hores extraordinàries apareixen en nombre múltiple de vuit, que no encaixa amb les seves jornades , que són de set hores.

Des de PSU també sostenen que "aquestes persones no estan sotmeses a cap mena de control d'assistència o presència al seu lloc de treball i que ells mateixos tenen la potestat d'autoritzar aquestes hores extraordinàries que fan".

Pels motius exposats, PSU va manifestar als funcionaris responsables de l' Ajuntament que obrissin un expedient disciplinari per determinar i acreditar els fets denunciats i, una vegada comprovats aquests fets, traslladar al jutjat d'instrucció pertinent per delimitar la responsabilitat penal.

SINDICAT SICPOL



El Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Sicpol), a través del seu advocat i després de tenir constància de l'escrit sindical del PSU, va formular una denúncia contra el sindicat per un presumpte delicte de calúmnies .

En aquesta denúncia expliquen que el sindicat PSU acusa, directament i sense proves, els comandaments de la Guàrdia Urbana : "Diu l'escrit que aquests delictes s'han comès per ser fraudulentes les hores extra realitzades en un determinat període de temps per part dels comandaments, afirmant que es tracta de retribucions encobertes i que aquests comandaments no han realitzat les hores extraordinàries".

L'advocat assenyala que l'escrit és " totalment irracional i manifestament incoherent ", ja que el PSU assegura que la jornada realitzada pels comandaments és de set hores diàries, cosa que és totalment falsa, en les seves paraules.

"El denunciant, plenament conscient de la falsedat del que diu, busca tacar el bon nom dels comandaments del cos, fent-los passar una mena de "pena de banqueta" totalment antijurídica", ha expressat.

Alhora, ha explicat que el sindicat PSU són membres de la Guàrdia Urbana que tracten amb els comandaments, i que saben "perfectament que (els comandaments) estan exercint les seves funcions en els moments en què, en el seu escrit, diu que no hi són presents" , ja que la seva feina no és exclusiva al despatx , cosa que demostra --ha dit-- el manifest menyspreu per la veritat.

Fonts de Sicpol han assegurat que " curiosament " les hores extraordinàries dels subinspectors afiliats al PSU no estan al punt de mira , a diferència de les dels altres comandaments que estan afiliats a Sicpol.

1.612 HORES ANUALS



Ha detallat que en total han de treballar 1.612 hores anuals , com qualsevol treballador de la Guàrdia Urbana, i la jornada laboral és de vuit hores de dilluns a divendres no festius, “en un horari sense determinar i sent aquest flexible quant a la seva realització “, a causa de la necessitat de gestió, planificació i disponibilitat, podent arribar a prolongar la jornada.

"Les 1.612 hores, si es divideixen en 8 hores diàries, surten 201,5 dies de feina. En un calendari laboral, als 365 dies cal restar-los els caps de setmana (106 dies), els festius oficials, autonòmics i locals, cosa que ens dóna 243 dies festius. Això vol dir que, a aquestes festes, cal afegir al calendari 42 dies més, repartint-se durant tot l'any en festes entre mig de setmana per completar la jornada anual d'hores de treball”, ha assegurat el lletrat.

També ha explicat que, per les mateixes necessitats del servei , és possible que un dia assignat com a festa al quadrant de coordinació, el comandament hagi de realitzar un servei extraordinari : “L'anotació dels treballs extraordinaris és fruit, única i exclusivament, de la seva realització en dies festius".

Així mateix, també ha al·legat que el control de les hores està supervisat pels comandaments superiors que, als càrrecs de coordinació, el realitzen els directors d'àrea, regidors o el mateix alcalde.

RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU



A més, l'advocat de Sicpol va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Badalona per no pagar les hores extraordinàries dels afiliats al Sindicat Sicpol de setembre i octubre de 2021, que ja van ser requerides, i van sol·licitar que si no les abonaven s'indiquessin els motius per no procedir a aquest abonament.

En el recurs, l'advocat explica que, a diferència del que s'ha fet amb els afiliats del sindicat Sicpol, sí que s'ha procedit a abonar --després d'una reclamació-- les hores extres que proposava la regidora a la resta de membres de la Guàrdia Urbana del Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) i PSU.

"EVIDENT DISCRIMINACIÓ"



"Es produeix, per tant, una evident discriminació per motius sindicals en la inactivitat administrativa que es denuncia: s'abonen les hores extraordinàries als afiliats del SFP i PSU però no s'abonen als afiliats de Sicpol, sense donar cap mena d'explicació" , ha afegit.

A més, expliquen que el regidor de Recursos Humans va enviar la documentació sobre la gestió de les hores extres a la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra perquè ho investigués , sense incloure l'informe de resposta que els van lliurar des del sindicat Sicpol, on explicaven "totes les falsedats del document del sindicat PSU".

L'advocat de l'Ajuntament, el 25 de novembre al matí, va formular un aplanament de la demanda --acte en què el demandat accepta el que se li exigeix a la demanda-- per instrucció de l' Àrea de Recursos Humans i, "de manera imminent" s'havia de dictar una resolució que estimés la sol·licitud, però el mateix dia i sense explicació, es va deixar sense efecte aquest aplanament.

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha explicat que va obrir diligències de recerca de caràcter reservat el juny del 2022 per presumptes irregularitats en conceptes salarials i la gestió de les hores extres, i que durant el mes de desembre es van prorrogar sis mesos més.