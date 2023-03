De la mateixa manera, assenyalen que les condicions higièniques de l'entorn de la fàbrica cada cop són més preocupants, explicant que contínuament hi ha joves que estan entrant a la fàbrica "amb la intenció d'ocupar l'edifici". "Des de fa unes setmanes viu una altra persona entre la tanca i la façana, provocant olors per l'orina i les deposicions. Aquesta zona també s'utilitza d'abocador d'escombraries", afegeixen.

Persones vivint entre la tanca i la façana - Plataforma Parc de la Mobba

I quan hi ha brutícia, apareixen les rates. "Tornarem a tenir una plaga de rates a la Mobba que s'estan estenent per tot el barri. La fàbrica vella cada vegada més és un femer i un reg per sortir incendiats els edificis adjacents", afirmen al comunicat.

Finalment, els veïns denuncien que la teulada de la fàbrica està coberta de fibrociment -que conté fibra d' amiant , un material tòxic per als pulmons i cancerigen- que els veïns estan respirant constantment. Lamenten que "l'Ajuntament no ens ha donat resposta a les instàncies lliurades perquè solucionin aquest greu problema. Més de 7 mesos sense rebre resposta referent al tema fibrociment que creiem que és prioritat".