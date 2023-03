Escola Bressol Montigalà / Ajuntament de Badalona

El passat dijous 30 de març va tenir lloc la presentació a les famílies i entitats veïnals del projecte i les característiques principals de la futura escola bressol Bugui Bugui que s’ha de construir al carrer de la Ciència al barri de Montigalà.

Aquesta escola bressol serà el primer edifici públic de la ciutat que tindrà la fusta com a principal element de construcció. L’arquitecte Barto Busom, de RGA Arquitectes, ha explicat els detalls singulars d’aquest edifici projectat per acollir en 7 aules un total de 107 places per a infants de 0 a 3 anys. Es tracta d’una construcció amb una única planta, integrat amb el parc de Montigalà, i on totes les seves estances, incloses les aules, interactuen amb l’exterior, tenint totes sortides a un pati i a una zona amb porxos. Els materials i tot el sistema de climatització està dissenyat per a ser sostenible i minimitzi el cost energètic. Com a novetat també destaca que al costat de les aules hi haurà un espai familiar per a usos pedagògics.

A la reunió duta a terme a l’edifici municipal El Viver han assistit la segona tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030, Aïda Llauradó, la quarta tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut, Teresa González, i el regidor de l’Àrea d’Espais Públics, Jordi Subirana.

La regidora Llauradó ha avançat que, una vegada es reculli en els pròxims dies les opinions i les aportacions del veïnat i de la ciutadania sobre aquest projecte, serà el moment que l’Ajuntament, a través del Servei d’Urbanisme, liciti el projecte”.