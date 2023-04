Blocs de pisos del barri de Sant Roc. Foto: Aj. de Badalona

L'Ajuntament de Badalona i l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) han signat el protocol d’intencions per a la finalització de la remodelació dels habitatges del barri de Sant Roc afectats per aluminosi. La renovació d'aquests pisos es va posar en marxa l’any 2000 barri i, des d’aleshores, s’han invertit prop de 100 milions d’euros.

Més enllà de les obres necessàries en aquests, també s'han construit 935 habitatges nous i s'ha fet també la urbanització del seu entorn.

BARRI D'ACOLLIDA



Sant Roc es va planificar per allotjar la població que vivia en les barraques de la Barcelona metropolitana ( hi van anar a viure majoritàriament persones de Montjuïc i del Somorrostro), però també als desplaçats per la riuada del Besòs del 1962 que estaven en barracots a la mateixa zona i també als badalonins expropiats per a la construcció de l'autopista C-31. Cap a la dècada dels 70, els habitatges van començar a presentar problemes a causa de la baixa qualitat de la construcció i els materials, com l’ús de ciment aluminós. És aleshores quan les institucions públiques comencen a incloure a Sant Roc en una sèrie de programes per tal de rehabilitar-lo.

L’any 2000, l’Ajuntament i l’INCASÒL van signar el primer conveni per iniciar la remodelació del barri que, a data d’avui, ha suposat la construcció i adjudicació de 895 habitatges de substitució, a més dels 40 habitatges a punt de ser lliurats, amb el que es totalitzen 935 habitatges construïts.

El reallotjament de les famílies afectades pels habitatges amb aluminosi haurà finalitzat amb la construcció d’aquests dos blocs. Restarà per completar el procés, l’enderroc dels blocs situats en l’àmbit emmarcat pel carrer Vélez Rubio, el front de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, l’avinguda del Congrés Eucarístic, el carrer de Màlaga, la prolongació del carrer d’Anselm Turmeda i els testers dels quatre blocs inclosos en el PERI de Sant Roc i la seva urbanització. També caldrà executar la urbanització dels espais entre blocs i la plaça Sant Roc, l’enderroc de la caserna del parc de bombers i l’adequació de tot l’espai com a zona verda i la construcció de l’equipament i els habitatges que manquen.

Tenint en compte que l’ordenació vigent és de fa més de 20 anys, tant l’Ajuntament com la Generalitat plantegen en aquest protocol la necessitat de millorar-la acomplint amb els compromisos establerts però afrontant les necessitats actuals d’habitatge, equipaments i espais verds del barri i de la ciutat de Badalona. Amb aquest fi es crearà una comissió de seguiment del protocol, integrada per dos membres de cadascuna de les administracions.