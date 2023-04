Laura Fa - Telecinco

La col·laboradora de Sálvame i habitual dels programes de cor, Laura Fa , ha anunciat que pretén presentar-se a alcaldessa de la ciutat de Badalona , encara que no en aquest mes de maig: “ M'esperaré dos mandats per preparar-me ”, ha dit. a El Periódico aquest divendres.

Per preparar-se, Laura Fa ha començat a fer els seus primers passos al món de la política. Aquest divendres presentarà un acte on Gabriel Rufián, l'actual portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, presentarà la seva candidatura com a alcaldable per Santa Coloma de Gramenet.

De la mateixa manera, la col·laboradora de Sálvame es convertirà en la pregonera de les Festes de Maig de Badalona el 2023.

De moment, no es coneix la formació política amb què Laura Fa vol concórrer a les eleccions, encara que admet que ja ha tingut alguns contactes i, pels seus últims moviments, encaixaria perfectament a la candidatura d'ERC.