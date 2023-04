Aquest divendres 21 d'abril ha tingut lloc a la Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme la presentació del programa de les Festes de Maig de Badalona 2023 . La programació manté com a referència les tradicions més badalonines, amb el multitudinari piromusical i la Cremada del Dimoni com a acte central, i afegeix noves tendències artístiques i nous espais amb propostes musicals i culturals que suscitin l'interès de tots els badalonins i badalonines.

Laura Fa, pregonera de les Festes de Maig

La periodista badalonina Laura Fa Campo serà l'encarregada de llegir des del balcó de la Casa de la Vila el divendres 5 de maig, a les 19 hores, el pregó de les Festes de Maig de Badalona. Hi haurà una intèrpret de llengua de signes per a persones amb diversitat auditiva. També hi haurà un programa especial en directe a Ràdio Ciutat de Badalona, ​​des de la plaça de la Vila, de 18 a 19.30 h, ia Televisió de Badalona, ​​de 19 a 19.30 hores.

Laura Fa és Llicenciada en Història i Periodisme, va començar la seva trajectòria professional a Ràdio Ciutat de Badalona. Actualment, és un dels rostres més coneguts per les seves aparicions als mitjans de comunicació, i especialment en programes televisius de gran audiència com Sálvame, com a especialista de l'anomenada “premsa del cor”, la seva gran passió professional. La periodista, que sovint assenyala que no es veu vivint a cap altre lloc que no sigui Badalona, ​​ha col·laborat en espais de TVE o TV3 i anteriorment ho havia fet en programes tan populars com l'Aruscity de 8TV.

Després del Pregó, a les 20 hores, també a la plaça de la Vila, la música serà protagonista amb Les Que Faltaband , la jove banda de versions formada per vuit noies, oferiran un espectacle potent i reivindicatiu amb una posada en escena que combina la música, la dansa i altres elements artístics. La banda ens presenta un repertori íntegrament femení, que demostra que les dones també fan música festiva, des de ritmes llatins i pop-rock dels vuitanta, fins als hits més actuals.

La jornada es tancarà amb la Nit del Mono , organitzada per la Comissió de Festes. A les 21.30 hores, a partir de la figura del capgrús del mico, es farà un recorregut des de la plaça de la Vila pels carrers de Baix a Mar, amb música de gralles i xaranga, que finalitzarà davant el Dimoni al passeig Marítim i en acabar tindrà lloc un concert de discjòquei a la platja.

Nit de Sant Anastasi

La nit del 10 de maig, vespra de Sant Anastasi, se celebra la Nit de Sant Anastasi , formada per un conjunt d'actes consecutius que precedeixen a la Cremada del Dimoni. Comença a les 17 hores amb el repic de campanes des de l'església de Santa Maria. A les 19 hores, a la plaça de la Vila, s'inicia el Ball a la plaça, el Festeig de la Ciutat, l'Acte Sacramental i el Ball de l'Àliga. Després, a les 22 hores, a la platja dels Pescadors, començarà el piromusical i la cremada del Dimoni, l'acte més representatiu i tradicional de les Festes de Maig.

El disseny guanyador del Dimoni d'aquest 2023 ha estat Àgata Gil Capeta, amb el lema “Sense fum! Badalona serà zona de baixes emissions i sembla que el Dimoni d'aquest any es mostra enfadat amb la mesura i envia més cotxes a la ciutat, o bé es porta a les calderes de Pere Botero els cotxes que no compleixin la nova normativa. La construcció del Dimoni és obra de Ramon dels Heros, dibuixant i artista plàstic badaloní, especialista en la construcció d'escenografies. El dimoni estarà plantat a la platja dels Pescadors des del dilluns 1 de maig. A partir del dilluns els nens podran deixar els seus diables al costat de la figura del Dimoni entre les 9 i les 21 hores.

Entre els actes de la nit de Sant Anastasi cal afegir el Ball de Festa Major per a la gent gran, a les 18 hores a la plaça de la Plana i amb l' Orquestra Montgrins i el Ball del Micaco , a partir de les 23.15 a la plaça de la Plana.

Festivitat de Sant Anastasi , dijous 11 de maig .

La jornada començarà d'hora a les 8 del matí amb les Matinades i continuarà amb el Repic de Festa, l'Anada a Ofici, el Repic de Campanes, l'Ofici Solemne i la Volta d'Ofici. A la tarda a les 18.15 h, al replà de les escales de l'Església de Santa Maria, tindrà lloc el Ball del Baró de Maldà, després la Baixada del Sant, la passada de Sant Anastasi, l'Esclat de Festa i el Cant de els Goigs. El dia es tancarà amb el Toca Tancar, moment en què tots els balls tornen cap a la plaça de la Vila ballant i mostrant el costat més esbojarrat.

Concerts de Festes

El passeig Marítim de Badalona acollirà el dimecres 10 i el divendres 12 de maig els Concerts de Festes.

Dimecres 10 de maig les actuacions començaran a les 23 hores amb Edu Esteve , artista badaloní que triomfa al món de la música després del seu pas pel programa Eufòria de TV3, i que s'ha convertit en un dels referents emergents amb més projecció de futur al panorama musical català.

Després, a les 00.30 hores, serà el torn de Juan Magán , l'artista badaloní d'èxit internacional, nominat sis vegades al Latin Grammy, i sis més als Latin Music Awards de Billboard, entre d'altres, amb la seva música de segell electrollatí.

A les 02.00 hores tancaran els Concerts de Festes el grup Doctor Prats , capaços de barrejar amb gran èxit estils tan diversos com el pop, la cúmbia, el reggae, l'ska, el rock, l'electroswing o el dubstep amb essències de les tribus sioux .

El divendres 12 de maig els concerts comencen amb la posada en escena a partir de les 19 de la nit de Willio , el nou projecte del guanyador de l'enèsim Concurs de Música de Badalona amb una proposta de pop-fusió. A les 22.10 hores serà el torn de Chambao , l'artista malaguenya que farà un repàs dels èxits més grans de la seva carrera artística, uns èxits musicals que van influir en tota una llarga generació d'artistes i que ha redefinit el so de la música andalusa. Els Catarres pujaran a l'escenari del passeig Marítim a les 24 hores, tenint l'oportunitat de veure una de les principals bandes responsable del ressorgiment de la música festiva del pop nacional i que han marcat un abans i un després a la música en català contemporània. El tancament dels concerts anirà a càrrec d' Enric Font , presentador del programa 'Ja Tardes!', l'afterwork radiofònic de RAC105. A més, és un reconegut DJ i productor musical amb més de 15 anys que ha punxat a les festes més multitudinàries i divertides de Catalunya.

Art Arnús

El dissabte 6 de maig al parc de Can Solei i Ca l'Arnús es presenta per a tots els públics una acurada selecció de les novetats musicals badalonines i destacades propostes nacionals en plena ebullició creativa amb la Big Band de l'Escola de Música de Badalona ( EMMB), Galeria i Pau Vallvé.

El diumenge 7 de maig, la proposta es completa amb Maria Jaume , un dels talents emergents clau a l'escena musical recent i Marcel i Júlia , que reuneix l'antic cantant i compositor de Txarango, Marcel Lázara (Tito) i Júlia Arrey.

A aquestes propostes cal afegir el Racó Íntim , dimarts 9 de maig a la plaça de la Constitució, amb les actuacions de Sandra Bautista (21 hores) i Ariox (a les 22.30 hores).

L'Aparador de l'Escorxador

Una selecció de propostes artístiques genuïnament badalonines que vol ser una mostra d'allò més interessant i innovador que es fa a la ciutat en aquest àmbit.

La primera proposta que tindrà lloc al parc de l'Escorxador és MUBA , el dissabte 13 de maig, a les 12 hores. L´escola MUBA Formació Musical oferirà dos concerts de dos joves alumnes. Abril Navarro , és la tercera finalista del talent show Objectiu Paki, concurs impulsat per la Televisió de Cardedeu i distribuït per la Xarxa de televisions locals catalanes i Martina Vivas , que combina el seu amor pels instruments amb la veu. Totes dues aniran acompanyades amb la banda base de l'escola on hi haurà guitarra, piano, baix i bateria. A les 19 hores, actuació de l' Orkestra Kanalla ia les 21 hores, Àlex Loro , que presentarà un espectacle poètic i performatiu que combina veu, imatge, so i acció.

Diumenge 14 d'abril a les 13 hores, Medina , un artista de Badalona que uneix la cançó d'autor, la música urbana i l'electrònica, personal i minimalista. A les 19 hores serà el moment d' EMMB Wonder . L'Escola de Música Moderna de Badalona homenatja un dels artistes més importants i influents de la història de la música afroamericana, el cantant i multiinstrumentista Stevie Wonder, amb un gran concert amb més de cent músics sobre l'escenari.

Tradició i cultura popular

Diumenge 7 de maig

Festa del Badiu . A partir de les 10 h, al Parc de Can Solei i de Ca l'Arnús.

Fira de Sant Roc d'Artesania i Mostra d'Entitats . A partir de les 10 hores a la plaça Roja.

Miquelets de Badalona, ​​passejant per la història! Representació del ball parlat, fent un repàs a la història de Miquelets i els seus precursors. I per últim, galejada estàtica amb els grups convidats. A partir de les 12 hores a la plaça de Pompeu Fabra.

Dijous 11 de març

Dinar popular a la plaça de la Plana (14.30 hores), actuació infantil a les 17 hores amb Reggae per Xics , i el tradicional ball de sardanes a la plaça de la Vila a les 18.30 hores, per concloure amb un Ball de Gralles.

Dissabte 13 de maig

Cercabestia. Inclou les activitats On són els Dragolins?, la Plantada de les Bèsties, la Recuperació del Ball de la Baldufa i el Correfoc infantil. (Plaça de la Vila).

Diumenge 14 de maig

Fira de l'Arrop . Durant tot el dia al carrer del Temple

Dia del Micaco . Jocs tradicionals, torneig de bitlles catalanes, vermut, esmorzar de carmanyola… Perfecte per compartir entre entitats, amistats i família. A la plaça de Pompeu Fabra.

Festival de Jotes . A les 18 hores a la plaça de la Plana

Ball de Sardanes . A les 19 hores a la plaça de Font i Cussó.

Altres propostes destacades de les Festes de Maig de 2023 són el Maig a Dansa , organitzat per l'Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní, que tindrà lloc el diumenge 21 de maig a la plaça de la Plana; la Festa de les Migas el diumenge 27 de maig a les 123 hores a la plaça de la Pipa i la Festa a Baix a Mar , que se celebrarà el dissabte 27 de maig a la platja dels Pescadors.

De Pamplona a Badalona

El dissabte 6 de maig Badalona serà l'escenari d'una tarda especial perquè comptarà amb la participació de la Comparsa de Gegants i Capgrossos de Pamplona que visiten la ciutat amb motiu del 165è aniversari dels gegants Anastasi i Maria de Badalona. A les 16.30 hores tindrà lloc la rebuda a la plaça de Pompeu Fabra, des d'on faran cap a la plaça de la Vila i posteriorment, a la nit, amb un gran Cercavila que finalitzarà amb un espectacle de balls de gegants a la plaça de la Plana .

MVP Music Days Badalona

Per primer cop arriba a la ciutat el MVP Music Days Badalona! Quatre dies plens de música que inclouran diferents estils musicals i que faran ballar i gaudir d´una experiència musical única. Del 4 al 7 de maig al Palau Municipal d'Esports de Badalona.

Cartell

Dijous 4 de maig: Justin Quiles, Saiko, Jeipy i DJ Cosmik

Divendres 5 de maig: Andy i Lucas, David Demaria i Los Rebujitos

Dissabte 6 de maig: Beret, Meler i Aina Da Silva

Diumenge 7 de maig: Dàmaris Gelabert

Venda d'entrades a: https://mvpmusicdays.com/es/

Unes Festes diverses i inclusives

Un any més, l'Ajuntament de Badalona ha apostat per unes festes feministes, diverses, lliures de masclisme i LGTBIQ-fòbia i unes Festes de Maig accessibles per a totes les persones.

D'altra banda, cal assenyalar que el color del mocador és aquest any el verd-i-negre, amb motiu de la celebració de la Copa ACB a la nostra ciutat, que ha reafirmat que Badalona és el bressol del bàsquet!

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Badalona, ​​Anna M, Lara, ha assenyalat durant la presentació que: “com cada any, arriba el moment més desitjat pels ciutadans de Badalona. Us convido a baixar al carrer, participar activament en aquesta gran celebració de la nostra ciutat i gaudir de les activitats programades per l'Ajuntament i les entitats de cultura. Visqui les Festes de Maig i visqui Badalona!

Programació Festes de Maig 2023: