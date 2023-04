Una imagen de una edición anterior. Foto: Museu de Badalona

El Museu de Badalona reivindica un any més el patrimoni i la història de la ciutat romana de Baetulo amb la celebració d’una nova edició del festival romà Magna Celebratio, que enguany es farà per 18a edició. Conferències, espectacles i demostracions de reconstrucció històrica, visites al patrimoni arqueològic i activitats i tallers per a tots els públics serviran per donar a conèixer com vivien els habitants de la Badalona romana.

Enguany, el festival tindrà com a temàtiques principals la sostenibilitat i el reciclatge, dos conceptes de rigorosa actualitat que, tal com podran descobrir les persones que visitin el festival, els romans ja coneixien i, en molts sentits, practicaven.

VISITES AL PATRIMONI

Amb motiu de la celebració de la Magna Celebratio es podran visitar diversos espais museïtzats de la ciutat romana de Baetulo, com són l’espai Termes-Decumanus del Museu, el Jardí de Quint Licini i les cases patrícies dels Dofins i de l’Heura. Aquestes domus de finals del segle I aC permeten descobrir com vivien les elits de la ciutat, enriquides gràcies al lucratiu comerç del vi. Durant el festival l’entrada a aquests espais té un cost únic d’1,10 euros.

Així mateix, durant el festival, es podran veure algunes restes d’època romana, sense museïtzar, que habitualment no estan obertes al públic. Enguany es podrà visitar el mosaic de la Torre Vella i les restes d’un edifici relacionat amb el teatre de Baetulo. L’entrada a aquests espais és gratuïta.

CONFERÈNCIES, RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA, TALLERS I ESPECTACLES

A les 7 de la tarda dels dies 27, 28 i 29 d’abril, el Museu de Badalona acollirà conferències gratuïtes relacionades amb l’ecologia, el reciclatge i la sostenibilitat en l’època romana.

El festival dona un especial protagonisme a la reconstrucció històrica, especialment a la vinculada a la vida quotidiana. El dissabte 29 i el diumenge 30 d’abril, al voltant del Museu es podran veure exhibicions de diferents oficis artesanals i descobrir, per exemple, com es filava, teixia i tenyia la roba, com es feia el feltre, com es pentinaven els antics habitants de Baetulo, com feien les cordes i els mosaics o com treballaven l’os per fer tota mena de complements, mobiliari i aplics. També es mostrarà com es coïa la ceràmica, quins suports, eines i tintes utilitzaven per escriure i quines tècniques empraven per garantir la conservació d’una gran varietat d’aliments.

La millor manera de conèixer la cultura romana és experimentar-la i per així la Magna Celebratio ofereix tant dissabte com diumenge una sèrie de tallers i activitats per a tota la família. Enguany, els visitants podran aprendre com decorar una casa romana de manera sostenible i econòmica, conèixer com construïen els grans arquitectes i enginyers romans gràcies al sistema Kapla i també a fer entrenaments com si fossin legionaris i gladiadors.

Una de les millors maneres d’apropar-se a l’antiga Baetulo són els espectacles de recreació històrica, que apropen de manera molt realista la com era la vida dels soldats romans, alguns dels costums socials, les històries i mites que s’explicaven o com eren les lluites dels gladiadors. Durant tot el dissabte i diumenge al matí els assistents trobaran de manera continuada diferents espectacles entorn de l’edifici del Museu de Badalona.