Un recompte anterior. Foto: Taula Sense Llar

La nit del 30 de maig es durà a terme, a Badalona, el quart recompte de persones sense llar que viuen a la ciutat. Així ho ha anunciat el consistori, que ha explicat que, de nou, La Taula Sense Llar (formada per les entitats Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja del Barcelonès Nord, Fundació Mambré, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Asaupam i els Serveis Socials de l'Ajuntament) s'encarregarà d'aquesta acció.

La Federació d'Associacions de Veïns (FAVBdn) també ha anunciat la seva col·laboració.

El primer d'aquests recomptes es va fer el 2016, amb la intenció era fer-ho cada dos anys. El 2018 es va repetir, però la pandèmia del coronavirus, que va colpejar amb duresa el 2020, va obligar a ajornar la tercera edició fins al 2021, de forma que ara continuarà fent-se en anys imparells.

Igual que fan entitats com Arrels a Barcelona, es comptaran les persones que estiguin dormint al carrer, a bancs, portalades de botigues o edificis residencials, caixers bancaris, cotxes, etc. Aquella nit, però, també es comptarà les persones que dormen a recursos, allotjades en centres, pisos d’entitats, en pensions i habitacions de relloguer o que viuen en habitatges inadequats, com naus industrials. És una xifra que en els anteriors recompte del 2018 i 2021 també es va sumar i que dona la dimensió de les persones sense habitatge propi a la ciutat.