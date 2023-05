Centre Comercial Màgic Badalona / @EP

Fa uns mesos va saltar la trista notícia que una nena d' 11 anys havia estat víctima d' una violació grupal al centre comercial Màgic de Badalona . Tot i això, la família es veu obligada a abandonar la ciutat a causa de les amenaces que ha patit per part dels presumptes agressors. Un dels més afectats ha estat el germà de la víctima, que ha rebut amenaces verbals i físiques.

"Et apunyalaré perquè la teva mare i el teu pare pateixin per tu. I per mentiders. Estàs mort, amic", va rebre el germà al mòbil. Dies després, també el van amenaçar amb un ganivet a les portes del centre educatiu.

Aquest cúmul de circumstàncies ha provocat que la família marxi de Badalona. Els serveis socials han col·laborat de manera estreta per gestionar el canvi de residència a l'àrea metropolitana de Barcelona, o fins i tot fora de Catalunya, tal com ha explicat la periodista Anna Punsí.

També ha explicat que la mare s'ha vist obligada a deixar la feina per acompanyar la seva filla al psiquiatre i així poder rebre ajuda psicològica ella també. La menor declararà davant la Fiscalia el mes que ve, al juny, i per això faltarà veure què passa en les pròximes setmanes.

A la violació grupal van participar presumptament fins a sis menors d'edat, tres d'ells de 13 anys, per la qual cosa els converteix en inimputables. D'aquesta manera, els agressos queden en llibertat mentre que la família, la víctima d'aquest trist episodi, és qui ha de fer les maletes per seguretat pròpia.