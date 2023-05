Dimoni 'Sense Fum' / Twitter @festesdemaig

Aquest dimecres passat, Badalona va experimentar la seva nit més icònica amb la 'Cremada del Dimoni' , un dels esdeveniments principals de les Festes de Maig. Una gran multitud de persones es va congregar a la primera línia del mar per presenciar la Cremada.

En aquesta ocasió, el personatge principal ha estat el dimoni 'Sense fum!', creat per Ágata Gil, com a símbol de la lluita contra el trànsit contaminant. Abans de la crema simbòlica del dimoni reduït a cendres, els Diables van realitzar el seu Acte Sacramental, on van condemnar les agressions sexuals al centre comercial Màgic i també van expressar crítiques cap als candidats a les eleccions municipals.

Xavier Garcia Albiol també va ser objecte de dures crítiques, acusant-ho de "corrupte". Després de cremar una gran quantitat de pólvora, la ciutat s'endinsa en una llarga nit de celebració festiva.