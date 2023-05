La rambla, un dels espais icònics de Badalona. Foto: Viquipèdia

La percepció dels serveis públics per part dels badalonins ha millorat molt l'últim any de la legislatura municipal , segons el baròmetre realitzat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR). Segons aquest estudi, el 87% dels badalonins estan satisfets amb el conjunt dels serveis municipals. La xifra està 23 punts per sobre dels resultats del 2022, assolint els màxims valors de la sèrie històrica.

Analitzant les xifres dels serveis en detall, el servei del subministrament d'aigua compta amb el suport del 95% dels ciutadans, cosa que situa aquest servei entre els més ben valorats d'Espanya. Des de la bona gestió (pressió, continuïtat del servei, funcionament del comptador), amb un 95%, fins a la qualitat de l'aigua subministrada, amb un 92% de satisfacció, arriben a excel·lents valoracions.

El segueix el servei de transport públic, amb un 90% d'enquestats satisfets, xifra que suposa un 24% més respecte de l'any 2022, en la mateixa línia de l'enquesta en general. Aquestes dades situen el transport en un podi de serveis molt ben valorats pels ciutadans. La neteja i conservació dels vehicles i la freqüència són els aspectes més ben valorats.

La cura de parcs i jardins i conservació d'espais públics i equipaments esportius es col·loca com a tercer servei més ben valorat, amb el 86% d'acceptació, fet que suposa un increment de 31 punts sobre els nivells del 2022. L'aspecte més valorat és la qualitat de les instal·lacions dels parcs i espais públics, mentre que el que més ha crescut és la cura de les zones verdes.

La recollida d'escombraries amb un 85% de satisfacció continua millorant la seva percepció entre els ciutadans des del 2019. Els aspectes que millor valoren els ciutadans és la freqüència del servei de recollida d'escombraries i el servei de contenidors per a recollida selectiva.

El servei de neteja viària dóna, com la cura d'espais públics, un gran salt endavant, i millora en 25 punts la valoració ciutadana fins a situar-la al 83% dels enquestats d'acord amb la neteja dels seus carrers, 5 punts percentuals per damunt la mitjana nacional. L'aspecte pitjor valorat és com sempre la neteja dels excrements de mascotes.

Lorenzo Dávila, director general d'OSUR, apunta que “Badalona millora any rere any el nivell de suport ciutadà pel que fa a la prestació dels serveis públics. Destaca l'altíssim nivell de satisfacció en els serveis d'aigua i transport, que es col·loquen entre els millors del país, mentre que els resultats dels tres serveis vinculats a la neteja, els residus i l'aspecte ciutadà han millorat espectacularment”.