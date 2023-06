El carrer de Mar de Badalona. Foto: Aj. de Badalona

L’Ajuntament de Badalona i la Cambra de Comerç de Barcelona al Barcelonès Nord prorroguen fins al 10 de juny la segona edició de la campanya A Badalona som Bons!. L’èxit assolit en les darreres 3 setmanes ha permès que la iniciativa s’ampliï 10 dies més. Concretament, des de l’inici de la campanya a principis del mes de maig s’han descarregat més de 65.000 bons, els quals representen el 70% del total. Cada un d’aquests bons ha possibilitat que els veïns de la ciutat s’hagin estalviat 4 euros per cada 10 euros de compra en els prop de 180 establiments comercials adherits.

Amb l’ampliació de la campanya, l’adquisició i la descàrrega de bons de descompte continuarà disponible a través de la plataforma badalona.bonsconsum.cat fins al dissabte 10 de juny, dia en què també finalitzarà el termini per a bescanviar els bons en els establiments de la ciutat. En aquest espai en línia cada persona de més de 18 anys té l’oportunitat de descarregar un màxim de 10 bons promocionals, cadascun dels quals aplicarà un 40% de descompte per cada 10 euros de compra en les adquisicions realitzades als comerços locals vinculats a la campanya. Així doncs, per cada badaloní que faci una compra per un valor final de 100 euros, se li descomptaran 40 euros d’aquest import, pagant-ne només els 60 restants.

A més, i com a novetat d’aquesta edició, els usuaris poden adquirir un bo extra social i solidari. L’import recaptat amb aquest onzè val es destinarà als establiments d’alimentació que s’adhereixin a l’acció social del banc d’aliments. En concret, es tindrà la possibilitat d’aportar voluntàriament 6 euros a la causa, mentre l’Ajuntament atorgarà els 4 euros restants. D’aquesta manera, l’Ajuntament i la Cambra de Comerç preveuen obtenir més de 65.000 euros, els quals es destinaran íntegrament a comerços que s’uneixin a l’acció i contribueixin a l’ajut dels veïns i veïnes de Badalona en situació de vulnerabilitat.