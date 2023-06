El president del PP Xavier García Albiol / @EP

Xavier García Albiol presentarà una proposta al Congrés d'Espanya per reformar la llei del menor i permetre la persecució de menors de 14 anys que estiguin involucrats en casos de violació. El futur alcalde de Badalona va expressar que "un nen de 12 anys que comet una violació no hauria d'estar en llibertat als carrers", tal com va explicar a El Món a RAC 1.

"Ara estem en període electoral, però una vegada les Corts [espanyoles] estiguin constituïdes, seria molt bo que es creés una comissió per fer una modificació de la llei del menor perquè tinguin responsabilitat [penal] davant fets molt greus", ha reclamat Albiol, si bé també admet que la resposta no pot ser només "punitiva".

"La solució no passa només per castigar penalment els autors, però entre posar-los a la presó i que no tinguin responsabilitat de cap mena hi ha una mitjana", ha defensat García Albiol. "No dic que siguin responsables penals a tots els delictes que puguin cometre, però en alguns casos s'ha d'anar més enllà", ha afegit.

A més de la seva sol·licitud al Congrés perquè reformi la llei, Albiol ha anunciat que prendrà mesures en altres àmbits una vegada assumeixi el càrrec d'alcalde dissabte que ve. "D'una banda, presentar-nos com a acusació popular, i de l'altra, treballar a partir del setembre en una campanya de sensibilització i formació a escoles, instituts i zones d'oci", va assenyalar.