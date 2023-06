Mossos d'Esquadra / @EP

Els Mossos d'Esquadra han identificat 21 joves implicats en vuit agressions sexuals grupals des del juliol del 2022 a Badalona (Barcelona), 20 dels quals són menors d'edat.

Així ho ha explicat en roda de premsa la portaveu del cos, la inspectora Montserrat Escudé, després de la reunió extraordinària que han fet per abordar aquesta qüestió.

Segons Escudé, més de la meitat dels menors, un total de 13, són menors de 14 anys , per la qual cosa la justícia no hi pot actuar, i el seu cas s'ha derivat a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

A 6 se'ls ha detingut i han estat posats a disposició de l'autoritat judicial, ia la resta se'ls ha pres declaració en qualitat d'investigats.

A més, 4 dels menors són reincidents , i per això han participat en més d'una les agressions, i malgrat això Escudé ha descartat que hi pugui haver un grup organitzat: "Els fets són heterogenis i presenten patrons i característiques diferents".

QÜESTIÓ DE "VALORS"

També ha rebutjat concretar els barris on viuen aquests menors, perquè "el que hi ha darrere d'això no té res a veure amb la pertinença a un espai; té a veure amb valors, amb respecte i no tenir cap tipus d'educació sexual afectiva" , entre altres aspectes.

Aquest dijous, el ple de Badalona ha acordat una declaració institucional en què han assegurat que es personaran com a acusació popular per defensar la víctima de l'última presumpta violació a la localitat el 3 de juny.