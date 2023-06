Un moment de la presentació de l'oferta lúdica estival. Foto: Aj. de Badalona

El passat dijous 15 de juny es va celebrar l’últim Consell Escolar Municipal del mandat municipal 2019-2023 a Badalona. La segona tinenta d'alcaldia i regidora de l'Àmbit d'Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030, Aïda Llauradó, ha valorat molt positivament l’augment en la inversió de casals d’estiu inclusius, amb un total de 1.012 places gratuïtes per aquest any, i l’increment de places amb necessitats educatives específiques, amb un total de 98 amb acompanyament de vetlladors i vetlladores. Tot i la gran aposta, la regidora lamenta no haver pogut arribar a infants fora dels barris del Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE), i considera que s'ha de seguir treballant per garantir el servei per a tots els infants de Badalona amb necessitats educatives específiques, tenint present que aquesta és una competència de la Generalitat que mai s’ha cobert.

A més, la regidora d’Educació ha fet un repàs de tots els projectes que s’han dut a terme tant a escoles, vinculats a l’educació en valors, la cultura, l’esport i també el suport a famílies i AFAs. Aquí, també ha destacat la recuperació de la comissió contra l’absentisme escolar, formada per professionals de diferents administracions i entitats, que feia molts anys que no funcionava.

Llauradó va dir que "hem fet un gran esforç per fomentar l’educació inclusiva, ampliant tant el nombre de vetlladors i vetlladores dels casals d’estiu dels barris amb més complexitat social; reforçant també els de les escoles bressol municipals; incrementant les places gratuïtes de casals d’estiu; i treballant per una ciutat educadora, al costat de les famílies, i perquè ningú quedi enrere".

Igualment va valorar positivament les millores aconseguides durant el darrer any i mig de govern, remarcant que “hi ha prioritats polítiques com la climatització de les escoles, on s’ha pogut tot just començar, per exemple, posant pèrgoles al pati de l’escola bressol Pam i Pipa, però que haurà de ser el nou Govern qui hagi de finalitzar el treball per tenir el conjunt de les escoles adaptades al canvi climàtic per fora i per dins”.

En aquest sentit, la regidora d’Educació ha remarcat durant la celebració del Consell Escolar Municipal de Badalona que “hi ha molts projectes i inversions en marxa que inaugurarà el pròxim govern, com són les construccions de nous centres educatius; així com altres a punt d’executar en els pròxims dies, com ara el projecte d’adequació de pistes del pati de l’escola Joan Coret, ja que l’obra s’iniciarà el pròxim dilluns 20 de juny”.