Màgic Badalona / Google Street View

La comunitat gitana de Badalona ha "desterrat" tres dels menors inimputables que van participar en la presumpta violació d'una nena d'11 anys als banys del centre comercial Màgic del mateix municipi. Segons publica El Periódico, l'autoritat de la comunitat gitana del barri badaloní de Sant Roc, Manuel Cortés, enviarà els tres joves a passar l'estiu a Tarragona.

"No tenim presons, però sí desterraments. No els puc treure de l'escola, però quan acabin les classes marxen amb una tia a Tarragona. No els vull veure pel barri", assegurava Cortés amb l'esperança que al setembre tornin més centrats.

"Que et facin fora del teu barri, que t'allunyin de la teva família és el pitjor que pots fer a un gitano. Alguna cosa havíem de fer, això no es pot repetir", afirmava. A més, ha insistit en la necessitat oferir projectes educatius i educació sexual al barri per evitar que es repeteixin episodis tan lamentables com aquest.

Pel que fa als menors, Manuel Cortés va afirmar que no es va sorprendre quan es va assabentar de quins joves es tractava, ja que les seves famílies estaven desestructurades, hi havia pares drogoaddictes o absents des de la presó. És per això que, malgrat el desterrament, l'autoritat gitana creu que els nois acabaran a la presó perquè ja és molt difícil treure el mal hàbit que tenen.