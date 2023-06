Aquest dimarts el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha demanat per carta una reunió a l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, per abordar la situació i "necessitats peremptòries" del barri de Sant Roc. Campuzano ha proposat a Albiol veure's "com més aviat millor" al departament de Drets Socials per informar-lo sobre el conveni de Sant Roc que s'està treballant entre l'Ajuntament i la Conselleria per a les necessitats del barri.

Registres dels Mossos d'Esquadra a edificis del barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona) durant un operatiu contra el tràfic de drogues i armes @ep

"Confio que entendreu la prioritat d'aquesta trobada i poso el meu equip a la vostra disposició per trobar el dia i l'hora de la reunió" , afegeix a la carta, que es va enviar aquest dilluns.

La petició de Campuzano ha estat ben rebuda per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha acceptat la reunió, però demanant que sigui efectiva: “No pot quedar en una fotografia, no pot quedar en bones paraules, hem de passar a fets concrets", ha afirmat el primer edil de Badalona. "Amb bones paraules i amb grans proclames els problemes que hi ha a Sant Roc no es resoldran", ha afegit.

Fonts properes a Albiol han afirmat que el consistori ha rebut la carta de Campuzano aquest mateix dimarts al matí i que el gabinet d'Albiol ja s'ha posat en contacte amb el del conseller per agendar la reunió, “si pot ser aquesta mateixa setmana millor que la que ve".

Albiol ha recordat les agressions sexuals entre menors que hi ha hagut a la ciutat i ha assegurat al barri de Sant Roc hi ha "un problema a l'àmbit social però també a l'àmbit educatiu i de la justícia".

En aquest sentit, ha assegurat que l'Ajuntament que dirigeix des de dissabte "està disposat a invertir el que calgui per resoldre aquesta situació , però invertir en mesures que donin resultat, no invertir en actuacions de cara a la galeria".

"Si anem en aquesta direcció la predisposició de l'Ajuntament de Badalona serà totalment absoluta", i en preguntar-li per mesures concretes ha emplaçat a concretar més endavant, s'ha mostrat convençut que trobaran una solució i ha reiterat la seva predisposició a veure Campuzano.

PER AL GOVERN ÉS UN PROBLEMA "PROFUND"

El Govern ha evitat parlar de mesures concretes per rescatar Sant Roc. La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dimarts que la situació al barri és “un tema molt més profund i de treball”. "Cap mesura concreta que es pugui fer en un quart d'hora resol la situació que viu un barri com Sant Roc ni la situació de patriarcat i violència contra les dones" , ha sostingut a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

Per part seva, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit que no valoraran un cas concret en què hi ha menors implicats, però ha afirmat que "hi ha interlocució amb la comunitat gitana".

Preguntada per la marxa del barri de menors presumptament implicats en un cas de violació, Plaja ha respost que a Catalunya hi ha “un Codi Civil i un Codi Penal que s'han de complir”.

Pel que fa a la reunió entre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, Plaja ha afirmat que l'objectiu és parlar dels darrers esdeveniments i ha instat que “es marqui al calendari sense demora ". "Campuzano ha demanat una reunió amb l'alcalde per compartir la situació de la ciutat i la voluntat d'aplicar les polítiques socials necessàries", ha dit.