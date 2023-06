L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol / @EP

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha visitat aquest dimecres a la tarda la seu de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) per reunir-se amb els responsables de l’entitat i abordar les mesures que s’han d’aplicar prioritàriament a la ciutat en els pròxims mesos. La trobada, en la qual ha participat també el regidor de l’Àrea de Coordinació Territorial i Participació, Juan José Portillo, ha servit per compartir les impressions, idees i propostes que tant el Govern com les Associacions de Veïns consideren que s’han de dur a terme Badalona a mitjà i llarg termini.

L’alcalde Albiol s’ha reunit amb la FAVB en els primers dies de mandat perquè “la voluntat de l’actual Govern municipal és avançar de manera conjunta amb els veïns per construir plegats la Badalona que tots volem”. En aquest sentit, durant la reunió, l’alcalde ha remarcat que “hem començat a treballar immediatament per dignificar tots els barris i carrers de la ciutat, especialment aquells en què les condicions socials i estructurals són més desfavorables, amb la voluntat d’assegurar que tots els veïns poden viure en els seus carrers amb unes condicions de seguretat i neteja adequades”.

Un cop acabada la trobada, l’alcalde ha agraït als assistents la predisposició a l’entesa per construir una visió conjunta de les necessitats que Badalona té en aquests moments i els hi ha assegurat que “l’estabilitat política que clarament han reclamat els veïns de la ciutat ens permetrà treure Badalona de l’immobilisme i la decadència en què ha viscut en els darrers mesos”.

Per la seva part, el president de la FAVB, Julio Molina, ha agraït a l’alcalde que “la Federació d’Associacions de Veïns hagi estat una de les primeres entitats que visiti com a alcalde, ja que considerem que perquè Badalona avanci el Govern ha d’escoltar les propostes de la ciutadania”. Molina s’ha mostrat molt satisfet per la receptivitat de l’alcalde a les propostes de la FAVB i ha remarcat que “per reconstruir la ciutat és imprescindible fer barri i incorporar la mirada dels veïns”.