El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano / @EP

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona han acordat aturar la dissolució del Consorci Badalona Sud per reformular-ne el funcionament com a instrument per abordar la situació de convivència social al barri de Sant Roc.

En dues rodes de premsa després de la reunió a la Conselleria, el conseller Carles Campuzano i l'alcalde Xavier Garcia Albiol han assegurat que la trobada ha estat cordial i amb bon to i han explicat que, més enllà de parar la dissolució del consorci --que es trobava en les darreres fases--, s'abordaran mesures concretes.

El conseller Carles Campuzano ha ressaltat que els problemes socials reclamen una actuació conjunta i que cal més acció comunitària, i ha assenyalat el programa 'Bloc a Bloc' per organitzar les comunitats veïnals, millorar la convivència i detectar els casos d'atenció social.

Campuzano també ha explicat que l'extensió dels centres Barnahus preveu ubicar-ne un a la ciutat de Badalona, un programa "potent" d'atenció integral a víctimes d'abusos sexuals.

L'alcalde Xavier Garcia Albiol ha subratllat que el nou model de consorci ha de tenir una participació "activa" de departaments de la Generalitat com el d'Educació, Territori i Interior, a més de drets socials.