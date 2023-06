Un moment de la reunió. Foto: Aj. de Badalona

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha reunit recentment amb els directius de l'empresa responsable de la neteja a la ciutat; el batlle va dir que és urgent millorar en la neteja de la ciutat i va mostrar la seva preocupació "per l’acumulació d’escombraries a molts punts de la ciutat".

Tot i això, Albiol va dir que la reunió va ser "molt positiva i profitosa", assegurant també que cal resoldre la manca de contenidors i, especialment, la brossa i la brutícia que s’acumula al voltant d'aquests. En aquest sentit, ha avançat dues propostes de millora.

– Durant els pròxims 15 dies es col·locaran entre 80 i 90 nous contenidors als punts de la ciutat que més ho necessiten i es reposaran els que s’han fet malbé.

– En les pròximes setmanes, quan l’empresa hagi fet l’estudi corresponent, s’instal·laran més contenidors en aquelles zones on durant els últims anys s’ha experimentat un augment de població o d’activitat comercial.

D’altra banda, l’alcalde ha anunciat que per al pròxim Ple de l’Ajuntament, l’Àrea Via Pública i Mobilitat presentarà una proposta per a la compra de fins a 600 nous contenidors.

Actualment, l’Ajuntament està pendent de la redacció dels plecs tècnics per a la convocatòria del nou concurs per al servei de neteja viària, actualment en pròrroga.