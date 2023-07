La mesura, anunciada per l'alcalde Xavier García Albiol, vol evitar que la platja es converteixi en un lloc d'acampada i reunions sorolloses. | @EP

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat que la ciutat sancionarà a partir d'aquest cap de setmana i amb una multa de 600 euros la música alta i “acampar” a la platja.

"Acabo de signar un Bàndol dirigit a aquells que confonen la platja de Badalona amb un càmping on poden posar la música al màxim, plantar taules, cadires i acampar com si estiguessin a la seva finca", ha anunciat en un tuit recollit per Europa Press.

"Es prohibeix tot això amb sancions de 600 €. Comencem aquest cap de setmana", ha afegit l'alcalde de Badalona.