Un dels locals d'oci nocturn de Can Ribó. Foto: Google Maps

L’Ajuntament de Badalona, a través del Servei de Salut Pública, comença aquest divendres 14 de juliol una campanya de sensibilització a la zona d’oci nocturn de Can Ribó amb l’objectiu de conscienciar dels riscos per a la salut que té el consum i l'abús de substàncies addictives.

Els encarregats de portar a terme aquestes intervencions a la via pública a la zona d’oci de Can Ribó seran educadors i educadores de l’Associació d’intervenció comunitària en Drogues (ASAUPAM), una entitat social formada per un equip mixt de persones de diferents formacions acadèmiques i persones amb experiència vital en l’àmbit de les addiccions.

Aquestes accions preventives es realitzaran els dies 14 i 28 de juliol, a partir de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada. S’instal·larà una carpa on els especialistes d’ASAUPAM facilitaran informació sobre substàncies i diferents tipus de consum per prevenir riscos derivats d’aquest.

La quarta tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones, Rosa del Amo, ha explicat que “volem incrementar la percepció entre la ciutadania, especialment entre els joves, dels riscos del consum de substàncies addictives. Per aquesta raó, la intervenció es farà a la zona d’oci nocturn de Can Ribó, l’espai on es concentra majoritàriament el jovent de la ciutat i d’altres municipis”. “És necessari reforçar estratègies preventives d’aquest tipus per tal que la població prengui consciència sobre les conseqüències del consum d’alcohol i drogues en la salut i també en les relacions socials”, ha afegit.