Xavier Garcia Albiol / Arxiu

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, acompanyat de la segona tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern, Cristina Agüera, i el regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Juan Manuel Ruiz, s’ha reunit aquest matí amb representants de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON) i empresaris del sector a la ciutat per conèixer de primera mà les seves necessitats i propostes i abordar conjuntament les mesures que s’han d’aplicar per millorar la situació del sector d’una manera que beneficiï al conjunt de la ciutadania.

L’alcalde Albiol ha explicat als representants dels locals d’oci nocturn que aquest dilluns es portarà a la sessió ordinària del Ple una modificació pressupostària que permetrà que es tramitin les ajudes COVID que es van impulsar per donar suport al sector i que encara no s’han fet efectives. L’alcalde ha assegurat que els pagaments es podran fer al setembre, un cop s’hagin enllestit tots els tràmits preceptius.

Durant la trobada també s’ha acordat col·laborar per millorar la seguretat, tant en els locals d’oci com en els seus entorns. En aquest sentit, s’ha destacat la bona rebuda que han tingut els agents cívics nocturns que estan donant servei a les nits en els punts d’oci nocturn més concorreguts de la ciutat. El Govern s’ha compromès a consensuar noves mesures per garantir la màxima seguretat possible durant les nits a la ciutat.

La segona tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern, Cristina Agüera, ha agraït als assistents a la reunió “la bona sintonia i predisposició a treballar conjuntament per millorar la situació del sector d’una manera beneficiosa per a tots els veïns i veïnes”. Agüera ha remarcat que “tot i que fa poc més d’un mes que estem a l’Ajuntament, hem pogut desencallar la situació de les ajudes COVID, que feia més d’un any que estaven pendents. A més d’això, ja hem fixat les bases per trobar nous punts d’entesa i col·laboració per promocionar el sector i fer que aquest sigui beneficiós i respectuós amb Badalona”.