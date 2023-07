Ajuntament de Badalona / Arxiu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar aquest dilluns passat, en la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol, diversos punts que inclouen modificacions pressupostàries que permetran a l’Ajuntament disposar de més de 23 milions d’euros per a actuacions urgents de millora a la ciutat.

El Ple, el primer que se celebra en sessió ordinària des de la formació del nou Govern municipal sorgit de les passades eleccions del mes de maig, ha aprovat una modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2023, en pròrroga del de 2022, i el seu annex d’inversions, per un import de 15,28 milions d’euros que es destinen a millores viàries urgents. Entre d’altres s’inclouen millores a la plaça de la Baixadeta; al carrer de Nelson Mandela; al parc de Torrents i Lladó; parc del Gran Sol; plaça del president Tarradellas; descontaminació de la Mora; carrer del Doctor Robert; rambla de Sant Joan; Casal de Gent Gran de Canyadó o el passeig Marítim, entre d’altres.

També s’ha aprovat la proposta de modificació del pressupost de 2023, en pròrroga de 2022, per a inversions en instal·lacions de la Guàrdia Urbana i en l’avinguda d’Alfons XIII per un valor de 3,4 milions d’euros.

Les pistes d’atletisme de Badalona també rebran una inversió de 3,8 milions d’euros per l’aprovació d’una altra modificació pressupostària. Així mateix, entre les modificacions de crèdit també aprovades hi ha els 95.000 euros per als ajuts Covid pendents a autònoms i microempreses de Badalona.

D’altra banda, i també a càrrec del romanent de tresoreria de l’Ajuntament quantificat en més de 144 milions d’euros, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat l’abonament de factures pendents de pagament per un import de prop de 12 milions d’euros.

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL CRÈDITS

En la mateixa sessió, el Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la proposta de modificació del pressupost municipal de Badalona 2023, en pròrroga del de 2022, relatiu a l’amortització anticipada dels crèdits de mitjà i llarg termini que tenia contret dels exercicis 2016, 2017 i 2019, per import de 17,2 milions d’euros, que permetrà que l’Ajuntament de Badalona sigui un dels menys endeutats de tot Catalunya i estalviï 600.000 euros en interessos bancaris.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assenyalat que: “Amb l’aprovació i la mobilització d’aquests recursos econòmics, aquest Govern municipal dona bona mostra que no volem perdre ni un minut en redreçar la situació de paràlisi que des de feia anys tenia la ciutat”. L’alcalde ha afegit que: “Des del primer dia volem que els diners que té l’Ajuntament es destinin a la millora dels carrers, dels serveis públics i de la millora de les condicions de vida dels badalonins i badalonines”.