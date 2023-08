Foto: Twitter (@AndreaZapataBdn)

L’Ajuntament de Badalona ha anunciat l'obertura d'un expedient sancionador a l’empresa responsable de la neteja dels carrers de la ciutat per incompliments en el servei realitzat. En un comunicat d'aquest 9 d'agost, el govern municipal diu que segons les inspeccions efectuades per tècnics van detectar, durant el mes de juliol, no es van fer un 36% dels serveis.

Entre les infraccions del contracte s’ha evidenciat la no localització d’equips a les rutes o la no presència dels operaris previstos que han provocat que el servei no s’acabés prestant.

Aquesta és la primera vegada que s’estableix un control directe per funcionaris de l’Ajuntament d’aquest servei que complementa els que executa la mateixa empresa contractada per la verificació d’aquest servei. Els controls duts a terme pels treballadors municipals s’incrementaran en els pròxims mesos amb la incorporació de més inspectors.

El tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gracia, ha volgut remarcar que tot i que “entenem que la culpa no és dels treballadors sinó de l’empresa concessionària que no està prestant aquests serveis, la neteja és una prioritat per al nou consistori i per a la ciutat”.

El regidor ha afegit que l’actual Govern municipal serà “molt rigorós i exigent amb el compliment del contracte fins que se’n liciti un de nou i, per això, de cara mesos vinents l’Ajuntament de Badalona ampliarà aquests controls a peu de carrer amb funcionaris municipals per posar fi a una situació inacceptable pels veïns”.

El nou consistori de Badalona ja ha començat a redactar els plecs tècnics per a la convocatòria del nou concurs per al servei de neteja viària, que actualment està en pròrroga.