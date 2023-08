Guàrdia Urbana de Badalona @Aj. de Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona, ​​en una acció coordinada amb la regidoria de Polítiques contra l'Ocupació Il·legal, va detenir ahir dimecres cap a les 19 hores quatre persones que intentaven ocupar una vivenda al carrer Sant Joan de la Creu, ubicada al barri de Sant Crist de Can Cabanyes. El pis on es va produir l'intent d'ocupació és d'un veí que fa 14 dies que és a l'hospital. Una de les persones arrestades va quedar detinguda i les altres tres han quedat imputades per un presumpte delicte d'aplanament de casa.

L'alcalde de Badalona, ​​Xavier Garcia Albiol , he afirmat que "l'ocupació il·legal és una xacra que afecta la nostra ciutat i des del Govern de Badalona estem fermament compromesos per aturar-la i assegurar que els veïns i veïnes poden estar tranquils als seus domicilis". "No ens aturarem fins que els okupes entenguin que aquí no són ells les víctimes, sinó els veïns que pateixen les seves accions" ha asseverat l'alcalde.