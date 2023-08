Un detall del cartell de la celebració. Foto: Ai. de Badalona

Aquest dilluns 14 comencen les activitats del programa de la Festa Major de Badalona , que fins dimecres 16 proposa un reguitzell d'activitats on la cultura popular, per a grans i petits, i la música, per a tots els gustos, prenen un protagonisme que compartiran amb les activitats tan tradicionals i arrelades a la ciutat com el castell de focs artificials, les matinades o la cercavila. A l'edició de la Festa Major d'aquest any els concerts a l'escenari del passeig de la Rambla aniran a càrrec de Los 80 Principales i PD Tralla, la nit del 14, i La Fúmiga i Figa Flawas i Julieta la nit del 15 d'agost.

En el marc de la Festa Major des del 12 fins al 16 d'agost també es podrà visitar a la planta baixa de la Casa de la Vila l'exposició 'Arenglerats a la Platja' Les carpes i la Festa Major i del 14 al 16 d'agost també la Mostra d'imatgeria festiva de la ciutat. L'exposició i la mostra estaran obertes al públic cada dia d'11 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

Punt Lila

Els assistents a la Festa Major disposaran durant les dues nits de concerts (el 14 i 15 d'agost) de servei de Punt Lila per oferir espais per a la prevenció de l'assetjament, l'abús i les agressions sexuals, masclistes i LGTBIfòbiques als espais públics. El punt d'atenció estarà ubicat al passeig de la Rambla, entre el monument a Roca i Pi i l'Escola del Mar.

Ampliació d'horaris de restauració i oci nocturn

L´Ajuntament de Badalona permetrà ampliar l´horari de tancament dels bars, restaurants i discoteques de la ciutat durant la Festa Major d´Agost. Gràcies a aquesta mesura, els dies 14, 15 i 16 d'agost les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets podran prolongar l'horari màxim de tancament 30 minuts sobre lhorari general estipulat. En cas de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle, l'ampliació de l'horari podrà ser de fins a 45 minuts.

Dilluns 14 d'agost:

18 h – REPIC DE FESTA – A l'església de Santa Maria

A càrrec de Campaners de Badalona.

20 h –TRONADA / PREGÓ / BALL EN PLAÇA

TRONADA – A la plaça de la Vila.

Una traca de cinc-cents metres passarà pels carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució –antiga plaça de la Vila- amb l'actual plaça de la Vila.

PREGÓ

A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona

BALL EN PLAÇA

Participen: Miquelets de Badalona, Kapaoltis, Lindos del Fuego, Ball de Diables de Badalona, Dragolins Xarop, Pomada i Xeringa, Drac Fumera, Mulassa, gegants Jeroni i Badamar i Leonor de Sant Clement i Ferrer de Gualbes, Típic Ball de Bastons Canyet Castellers de Badalona

CERCAVILA

Recorregut: carrers de Francesc Layret, de la Mercè i passeig de la Rambla.

22 h - CASTELL DE FOCS a la platja dels Pescadors

A continuació, al passeig de la Rambla,

CONCERT DE FESTA MAJOR:

– ELS 80 PRINCIPALS. Un viatge musical que repassa algunes de les millors cançons de la dècada dels 80.

– PD TRALLA . Un grup de punxadiscos badalonins que no deixen indiferent el seu públic

Dimarts 15 d'agost

8 h – MATINADES als carrers del Centre i de Dalt de la Vila

A càrrec del ball de Diables de Badalona i grups de grallers.

10 h - CATIFA DE FLORS a l'església de Santa Maria

A càrrec de Catifaires de Badalona

10 h – IDA A OFICI a la plaça de la Vila

Els balls aniran a ofici passant pels carrers de Sant Anastasi, de la Costa, Sant Sebastià, plaça de Pau Casals, Barcelona, plaça Constitució i carrer de la Plaça

10.45 h – REPIC DE FESTA a l'església de Santa Maria

A càrrec de Campaners de Badalona.

11 h – OFICI SOLEMNE a l'església de Santa Maria

A continuació

BALL DE GEGANTS a la plaça de Barberà

RETORN D'OFICI

Tots els balls tornaran d'ofici a la cercavila fins a la plaça de la Vila.

14.30 h – DINAR POPULAR al passeig de la Rambla

A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona.

18 h – CONCERT INFANTIL al passeig de la Rambla

A càrrec de XAROP DE CANYA. Animació infantil on es combinen jocs, danses, coreografies esbojarrades i cançons amb el segell de Jarabe de Caña.

19 h – BALL DE SARDANES AMB LA COBLA SABADELL al passeig de la Rambla.

A càrrec de Badalona Sardanista

22 h – BANY DE BÈSTIES a la platja dels Pescadors

Recorregut del correfoc: passeig Marítim, platja dels Pescadors i platja del Pont d'en Botifarreta.

A càrrec dels grups de foc de la ciutat.

A continuació al passeig de la Rambla, CONCERT DE FESTA MAJOR

– LA FÚMIGA. Grup referent de pop festiu que fa brollar l'optimisme i l'entusiasme del públic.

– FIGA FLAWAS I JULIETA . Primer concert conjunt de tots dos artistes. Música pop fusionada amb ritmes urbans i llatins.

Dimecres 16 d'agost

8 h – MATINADES als carrers del Centre i de Dalt de la Vila

A càrrec del Ball de Diables de Badalona i grups de grallers.

11.15 h – REPIC DE FESTA a l'església de Santa Maria

A càrrec de Campaners de Badalona.

11.30 h - OFICI DE SANT ROC a l'església de Santa Maria

En acabar l'Ofici, RETORN D'OFICI I FI DE FESTA

Tots els balls tornaran d'ofici a la cercavila fins a la plaça de la Vila, on hi haurà una tempesta de fi de festa.