L’Ajuntament de Badalona encarregarà, durant el mes de setembre, un projecte per renovar totalment la Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta. El Govern municipal ha prioritzat aquesta decisió després que una nova incidència en la climatització obligui a tancar temporalment aquest equipament del centre de la ciutat.

Durant els darrers dies el servei de Manteniment d’Edificis va detectar que s’havia espatllat una peça de la màquina refrigeradora de la biblioteca i per solucionar-ho es va iniciar la tramitació del subministrament d’un recanvi. Es preveu que la incidència es pugui solucionar en pocs dies per poder obrir de nou l’equipament en les condicions adequades durant les pròximes setmanes.

No obstant això, davant les elevades temperatures, el Govern municipal ha decidit tancar temporalment Can Casacuberta (l’única de la ciutat que obre a l’agost) i traslladar tota l’activitat que es fa en aquest equipament a la Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté, que des de demà i fins al 31 d’agost obrirà de dilluns a divendres entre les 9.30 i les 14.30 hores. Els dissabtes l’equipament estarà tancat.

L’alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha lamentat haver de tancar de nou la biblioteca i ha explicat que “ens comprometem a dur a terme una reforma integral de Can Casacuberta perquè Badalona i els seus veïns mereixen una biblioteca central en les condicions adequades”. L’alcalde ha remarcat que “no podem continuar fent només nyaps en els equipaments municipals” i ha indicat que “precisament per no haver fet obres estructurals durant el temps que l’anterior govern va tenir la biblioteca sense servei, ara hem de tornar a tancar-la per una nova incidència”.